The Haunting of Bly Manor : voici tout ce que l'on sait déjà sur la suite de The Haunting of Hill House

La série d'anthologie s'apprête à faire son grand retour.

Certaines séries ont peut-être souffert de la pandémie et se voient contraintes de s'arrêter avant même que les téléspectateurs aient pu élucidé tous les mystères, mais d'autres ont heureusement échappé à la crise. C'est le cas de la série The Haunting, devant laquelle nous avions mouillé notre pantalon avec sa saison 1 The Haunting of Hill House, et qui s'apprête à revenir avec un deuxième volet intitulé The Haunting of Bly Manor. Voici tout ce que l'on sait déjà sur cette deuxième saison tant attendue.

L'histoire n'aura rien à voir avec la saison 1

Exit la famille Crain et son manoir hanté, dont l'histoire était arrivée à terme dans la saison 1 de The Haunting. À la manière d'American Horror Story, la série creepy diffusée sur la chaîne américaine FX et disponible sur Netflix, la célèbre plateforme de streaming a décidé d'imaginer une série d'anthologie, autrement dit une série avec des saisons sans lien les unes avec les autres, si ce n'est l'esprit et l'ambiance du show.

A new story. pic.twitter.com/ldT26Sdm9E — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Mais elle devrait être tout aussi flippante

Intitulée The Haunting of Bly Manor, la deuxième saison de la série Netflix s'inspire de la nouvelle fantastique Le Tour d'écrou de Henry James, parue à la fin du 19ème siècle. Dans le récit original, deux orphelins recueillis par leur oncle dans sa vaste demeure de campagne, se retrouvent sous la surveillance d'une nouvelle gouvernante.

D'après le site Entertainment Weekly, l'histoire de The Haunting of Bly Manor devrait être très proche du Tour d'écrou puisqu'il s'agirait d'une jeune fille au pair américaine embauchée dans une résidence de campagne dans l'Angleterre des années 1980 pour s'occuper de deux orphelins, dont la précédente nounou serait morte tragiquement sur la propriété.

Des enfants, une maison isolée, une mort mystérieuse... voici donc un cocktail idéal pour se ch*** dessus et d'ailleurs, le créateur de la série le promet : la saison 2 de The Haunting sera « plus effrayante » que la première. Le ton est donné !

A new family. pic.twitter.com/CXIihbriXh — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Des acteurs reviendront

Si American Horror Story a ses muses, The Haunting pourrait bien suivre la même voie. Victoria Pedretti - qui jouait le rôle de Nellie Crain dans la saison 1, et que l'on connaît aussi et surtout en tant que Love dans la série YOU - sera de nouveau de la partie dans le rôle de Dani, la fameuse nounou. En outre, Oliver Jackson-Cohen (Luke Crain), Henry Thomas (Hugh Crain), Kate Siegel (Theodora Crain) feront également partie du nouveau casting de The Haunting of Bly Manor, sans savoir pour l'instant les personnages qu'ils interprèteront.

A new home. pic.twitter.com/VXBBsGamdC — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Elle débarquera à l'automne 2020

Alors que les réseaux sociaux de The Haunting of Bly Manor étaient restés silencieux depuis la fin du tournage en février 2020, trois nouveaux posts ont récemment été publiés sur Instagram, révélant une date de sortie approximative. « Cet automne », voici ce que l'on sait pour l'instant - mais la rentrée arrivant à grands pas, il ne fait aucun doute que l'on aura très vite d'autres infos, et peut-être même une bande-annonce ! Stay tuned ;)