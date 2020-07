The Kissing Booth 2 : la bande annonce de la rom-com adolescente Netflix est enfin là !

La suite de la rom-com adolescente de Netflix offre ses premières images pour vous faire patienter jusqu'au 24 juillet

En ce début de mois de juillet, le programme Netflix s'étoffe avec le retour de Elle, Noah et Flynn, héros de The Kissing Booth, un des films les plus regardés de la plateforme en 2018. Après plus d'un an et demi d'absence, les adolescents de cette rom-com reviennent pour de nouvelles aventures, et une histoire qui ne sera pas de tout repos. Prévu pour le 24 juillet prochain, The Kissing Booth 2 vient de dévoiler ses premières images prometteuses, où l'amour et l'amitié seront mis à rude épreuve !

Dans cette suite, Elle sera tiraillée entre le choix de son université (et son amitié avec Flynn), sa relation à distance avec son petit-ami Noah, et sa nouvelle relation amicales avec un élève charismatique, Marco, qui risque de chambouler ses plans ! Un petit air d'A tous les garçons que j'ai aimés, n'est-ce pas ? En attendant de pouvoir connaitre l'issue de l'histoire, on vous conseille de binge watcher le premier pour avoir des souvenirs bien frais !