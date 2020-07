The Kissing Booth 1 : cette compile de scènes coupées va t'aider à tenir jusqu'à la sortie du 3ème volet

Netflix arrive toujours à nous faire patienter : les scènes coupées du premier The Kissing Booth nous donnent déjà envie de retrouver Elle et Noah dans un troisième film !

On ne vous présente plus The Kissing Booth, cette rom-com adolescente sortie en 2018 qui a fait un véritable carton sur Netflix ! Considéré comme l'un des films les plus regardés de l'histoire de la plateforme, il a suivi le chemin logique de tous les cartons : une suite mise en ligne le vendredi 24 juillet dernier, histoire d'avoir un update sur les histoires d'amour d'Elle, Noah, Flynn et Rachel. Si le deuxième semble (déjà) suivre le même chemin que son grand frère, on ne se lasse pas de découvrir toujours de nouvelles choses à se mettre sous la dent !

Crédit : Netflix

Un retour en arrière s'impose ! Le site de streaming revient avec plusieurs scènes coupées du premier film pour vous donner un aperçu de tout le chemin parcouru par les personnages (et revivre l'amour naissant entre Elle et Noah). Et quelle surprise, certaines auraient clairement dû rester au montage !

Autre bonne nouvelle, le deuxième ne sera définitivement pas le dernier (et heureusement au vu de la scène de fin), Netflix prévoit la sortie de The Kissing Booth 3 pour 2021. Une dernière chance de voir ce qu'il se passe réellement dans la vie sentimentale d'Elle. Plutôt team Noah ou team Marco ?