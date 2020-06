The Vampires Diaries, Nip/Tuck... Amazon Prime va étoffer son catalogue avec des séries iconiques des années 2000

La plateforme de streaming ramène les séries cultes des années 2000 !

En France, les plateformes de streaming poussent comme des champignons et offrent des programmes (toujours) renouvelés aux abonné·e·s en quête de nouveautés fraîches. Netflix, OCS, Disney+ ou Amazon Prime Video, elles sont toutes devenues incontournables dans la vie des binge-watchers, et se démarquent les unes des autres avec des films, séries et documentaires en exclusivité. Si Netflix est toujours le leader incontesté, Amazon Prime Video a de quoi nous donner l'eau à la bouche avec l'arrivée de séries cultes !

En ce mois de juin, plusieurs séries des années 2000 vont venir grossir les rangs de son catalogue, avec l'intégralité des saisons en prime ! Sans plus tarder, découvrez la liste des shows (disponible dès le 3 juin) à revoir lors de vos soirées sous la couette :

Smallville

Fringe

Vampire Diaries

2 Broke Girls

Le prince de Bel-Air

Newport Beach

Nip/Tuck

Les Frères Scott

Quelle série aimeriez-vous binge-watcher de nouveau ?