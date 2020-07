Marre des fakes sur les applis de rencontre ? Tinder authentifie désormais les profils pour ne plus se faire troller

Safety first !

Un badge bleu pour certifier un profil Tinder ? Genre, comme on certifie les reustas sur Insta ? Pas exactement, mais vous allez voir que cette nouvelle fonctionnalité annoncée par l'appli de dating a de quoi améliorer votre expérience !

Dans un souci de protéger ses users, Tinder déploie continuellement de nouvelles améliorations et, après le bouton Alerte - pour l'instant testé outre-Atlantique -, la firme se lance dans la vérification de profils. Dispo dès aujourd'hui en France, la mise à jour de Tinder propose à ses utilisateur·rice·s d'authentifier leur profil pour garantir leur identité et ainsi lutter contre les fakes.

Swiper en toute tranquillité, sans vous inquiéter des faux profils, ça vous chauffe ? Si vous aussi, vous souhaitez authentifier votre profil Tinder, voici la marche à suivre :

Dans l'application, accédez à votre profil en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Cliquez sur votre nom et âge et sélectionnez « Vérifier votre profil ». Vous accéderez ensuite à votre caméra, et vous devrez reproduire 4 ou 5 fois les selfies demandés pour soumettre votre demande à examen.

Crédit : Tinder

Grâce à une technologie d'intelligence artificielle et une équipe de modérateurs, les selfies réalisés seront ensuite comparés aux différentes photos de profil Tinder afin de certifier le compte. La firme ne précise pas combien de temps il faut alors attendre pour obtenir son macaron bleu - donc si vous voulez être rapidement authentifié, n'attendez pas que les 57 millions d'utilisateurs mondiaux vous passent devant !