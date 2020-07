Tous ces films & séries arrivent en août sur Netflix pour faire une pause méritée

Entre la plage et les soirées d'été, on vous laisse découvrir le nouveau programme du mois d'août de Netflix !

En été, on a tendance à laisser de côté notre ami Netflix pour s'adonner à nos autres passions : la plage, le soleil et les soirées entre ami·e·s ! Si l'appel des vacances est fort, la plateforme de streaming a trouvé le moyen de nous faire revenir (un peu) devant nos écrans, avec un programme très alléchant prévu pour le mois d'août ! Après avoir dévoilé les premières images de la saison 5 de Lucifer, la liste des nouveautés films & séries s'étoffe... et il sera difficile de ne pas se glisser dans notre canap' pour n'en rater aucune miette !

Films

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain : 1/08

Gainsbourg, vie héroïque : 1/08

Au-delà des lois : 1/08

Jack et a la mécanique du coeur : 6/08

7 ans de séduction : 10/08

La Tour Sombre : 13/08

Films Netflix

Work it : 7/08

Project Power : 14/08

Le choix va être difficile ce mois-ci, entre les films cultes d'un côté, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Jack et la mécanique d'un coeur, et les nouveautés Netflix comme Work It et Project Power. Deux salles, deux ambiances, mais un seul but : continuer à binge watcher tranquillement en revenant de la plage. Alors, que choisit-on ?

Séries

The Governor (saison 1) : 1/08

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend (interactif) : 5/08

The Rain (saison 3) : 6/08

Selling Sunset (saison 3) : 7/08

Alta Mar (saison 3) : 7/08

Greenleaf (saison 5) : 12/08

Le grand braquage (saison 1) : 14/08

Dirty John (saison 2) : 14/08

Lucifer (saison 5 - Partie 1) : 21/08

La première question qui nous vient en tête est : par quoi commencer ? Avec le retour de deux séries très attendues, The Rain et Lucifer, il va nous être compliqué de choisir l'une plutôt que l'autre satisfaire notre curiosité ! Vous voulez rigoler ? L'épisode interactif de Unbreakable Kimmy Schmidt est parfait pour se détendre et retrouver l'héroïne après la fin de la série en 2019 ! Alors avez-vous fait un choix ?