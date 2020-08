Tous ces films et séries arrivent en septembre sur Netflix pour une rentrée de folie

Oui, la rentrée offre aussi (parfois) quelques avantages.

Les jours raccourcissent, les températures se rafraîchissent et le moral fout peu à peu le camp, bref, cette année encore, c'est en traînant les pieds que l'on s'apprête à ranger tongs, serviettes de plage et crème solaire. Pour te redonner le sourire, on aurait bien évoqué les grosses retrouvailles entre collègues, les afterworks improvisés qui s'éternisent, les grandes réunions de potes enfin de retour de vacances mais Covid oblige, la rentrée 2020 risque d'être moins friendly que les précédentes. Heureusement qu'on peut toujours compter sur notre bon vieux copain Nefflix pour nous réchauffer un peu le coeur.

Des films cultes, de nouvelles productions maisons, des reprises de séries, le programme de la rentrée est lourd, très très lourd. Jette plutôt un oeil aux contenus qui débarquent sur la plateforme dès le mois prochain. Ouais, tout de suite, on se sent mieux, non ?

Films

Allô, la police ? : 01/09

Baby Boss : Tous sur bébé : 01/09

Détective : 01/09

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue : 01/09

Kill me three times : 01/09

La malédiction de Chucky : 01/09

Le Match : 01/09

Lucky Luke : 01/09

Max et les maximonstres : 01/09

Saga Taxi (les 4 premiers) : 01/09

Psycho-Pass (le film) : 01/09

Les proies : 02/09

Albert à l’ouest : 04/09

Blanche Neige : le plus horrible des contes : 04/09

Ingrid perd le nord : 04/09

L’échange : 04/09

La reine des vampires : 04/09

Le pic de Dante : 04/09

Mise à l’épreuve : 04/09

Phantom : 04/09

Spirit : au galop en toute liberté – A l’école d’équitation (partie 1) : 04/09

Films Netflix

Les phénomènes : 02/09

Love Guaranteed : 03/09

Je veux juste en finir : 04/09

Trop d’amour à donner : 09/09

Balle perdue : 15/09

Le Diable, tout le temps : 16/09

Enola Holmes : 23/09

On espère que tu as du temps ces prochains jours parce que Netflix s'est bien renfloué côté films ! En plus des productions maisons, comme la très attendue Enola Holmes avec Millie Bobby Brown, la plateforme s'est dégotée un paquet de films cultes. L'échange, Les Proies ou encore une partie de la saga des Taxis, on a de quoi travailler notre culture cinéma !

Séries

The Big Bang Theory (saison 12) : 01/09

Les Marque-pages (saison 1) : 01/09

Le jeune Wallander (saison 1) : 03/09

Away (saison 1) : 04/09

Undercover (saison 2) : 06/09

The Spy (mini-série) : 07/09

Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna (saison 1) : 09/09

Julie and the phantoms (saison 1) : 10/09

The Gift (saison 2) : 10/09

Family Business (saison 2) : 11/09

Duchesse (saison 1) : 11/09

Baby (saison 3) : 16/09

Iris (saison 1) : 16/09

Le dernier mot (saison 1) : 17/09

Jurassic World – La colo du crétacé (saison 1) : 18/09

Ratched (saison 1) : 18/09

The School Nurse Files (saison 1) : 25/09

Sneaker Addicts (saison 1) : 25/09

Du côté des séries, le géant s'en tire plutôt pas mal également ! En plus de retrouver nos héroïnes italiennes de Baby pour une troisième saison ou de suivre les nouvelles aventures familiales de Family Business, on pourra découvrir un tas de nouveaux programmes. On pense notamment à la série Les Marques-pages, dont chaque épisode à destination de la jeunesse sera narré par des personnalités Noires. Au programme : égalité, amour-propre et antiracisme !