Tous ces films & séries débarquent en novembre sur Netflix pour le rituel plaid et chocolat chaud

Votre programme est arrivé !

La saison officielle du plaid et chocolat chaud est officiellement ouverte ! Avec l'arrivée du froid polaire et les jours pluvieux, Netflix va (re)devenir le meilleur ami de nos soirées. Au mois de novembre, la plateforme de streaming ne déroge pas à la règle : les premiers films de Noël font déjà leur apparition et aussi quelques belles nouveautés du côté des films originaux et séries. Du retour de Vanessa Hudgens dans La princesse de Chicago à l'arrivée de Lady Di dans la saison 4 de The Crown, le programme s'annonce plus qu'alléchant !

Films

La guerre des mondes : 1/11

Hudson Hawk, gentleman et cambrioleur : 1/11

Very bad games : 1/11

Le magnifique : 1/11

Léon Morin, prêtre : 1/11

Cartouche : 1/11

Le professionnel : 1/11

Un homme qui me plait : 1/11

Flic ou Voyou : 1/11

Le Marginal : 1/11

Le Guignolo : 1/11

L’incorrigible : 1/11

Le Corps de mon ennemi : 1/11

Tout nous sépare : 8/11

Moi moche et méchant 3 : 6/11

La vie devant soi : 13/11

Films Netflix

Bob l’éponge, le film : 5/11

Un Noël tombé du ciel : 5/11

La Convocation : 6/11

Jingle Jangle : un Noël enchantée : 13/11

La princesse de Chicago 2 : 19/11

Une Ode américaine : 24/11

Les chroniques de Noël – deuxième partie : 25/11

Du classique, du (déjà) culte et du Noël en veux-tu en voilà, le programme de novembre est parfaitement splendide (si t'as la réf') ! Du côté des films originaux, le cultissime Bob l'éponge fera sa grande première sur la plateforme alors que Vanessa Hudgens prendra une nouvelle fois les traits à Stacy et Margaret dans la suite de La princesse de Chicago. Et que dire des films familiaux Jingle Jangle et Les chroniques de Noël qui nous feront passer ce mois hivernal sous les meilleurs auspices !

Séries

Love & Anarchy (saison 1) : 4/11

Paranormal (saison 1) : 5/11

Undercover (saison 2) : 8/11

Dash & Lily (saison 1) : 10/11

The Crown (saison 4) : 15/11

Noël s’invite à la maison (saison 1) : 18/11

Vikings (saison 5 - Part B) : 25/11

Du côté des séries, le programme est tout aussi goûtu, si bien qu'on va devoir se décider si on préfère le plat principal ou l'entrée ! Entre le retour très attendu de la saison 4 de The Crown où l'on va découvrir Diana et deux nouvelles séries « love » alias Love &Anarchy et Dash & Lily, il y a de quoi se mettre sous la dent avant de manger du Noël à n'en plus finir.

Alors, on mate quoi ce mois-ci ?