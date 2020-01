Tous ces films & séries quittent Netflix en février 2020, c'est le moment de binge-watcher 

Que pourrait-on faire de nos journées sans notre compte Netflix ? Pour les amateur·rice·s de binge-watching que nous sommes, la plateforme de streaming américaine nous sert toujours de nouveaux programmes originaux et des films qu'on rêvait de revoir, sur un plateau d'argent massif. Parfois elle décide aussi d'en enlever certains, histoire de créer un peu de frustration ou une envie frénétique de regarder des films&séries voués à disparaître du site.

Après avoir découvert les nouveautés du mois de février 2020, nous sommes obligé·e·s de passer par la case delete pour nous préparer psychologiquement au départ annoncé de petites pépites !

Everest : 1/02

Journal intime d'une future star : 1/02

Lone Ranger, naissance d'un héros : 1/02

Quatre Frères : 2/02

Action Point : 3/02

Ce mois-ci, Netflix nous a épargnés avec seulement 5 films qui nous disent bye- bye ! De l'aventure et du classique, tout de même. Le film Everest racontant la vraie histoire d'une cordée décimée sur la fameuse montagne et le Journal intime d'une future star, film grand public avec une Lindsay Lohan au top, vont dire adieu à la plateforme (et à notre enfance). Pour le reste, ce n'est pas si grave. Il y a encore pas mal de programmes alléchants à se mettre sous la dent.

Immutable Law of First Love (saison1) : 12/02

Gangsta (saison 1) : 14/02

Lupin III : l'aventure italienne : 14/02

American Odyssey : 29/02

Du côté des séries, 4 n'ont pas la chance de rester parmi les contenus de la plateforme de streaming. Loin d'être les plus connues, elles sont aussi à découvrir pendant quelques jours encore avant de les voir disparaitre complètement. Cela serait bête de passer à côté de quelque chose de sympa, vous ne trouvez pas ?