Tous nos jours parfaits, la teen romance Netflix va te faire chialer comme jamais

Le programme du mois de février sur Netflix est un condensé de jolies nouveautés ! Si on attend avec impatience la suite d'À tous les garçons que j'ai aimés le 12 février prochain, il y a un autre teen movie qui a attiré toute notre attention. Adapté d'un best-seller du New York Times, une récompense ultime pour les auteur·rice·s, le film Tous nos jours parfaits de l'auteure Jennifer Nivann arrive sur la plateforme de streaming le 28 février.

Loin de ressembler à une romance parfaite, l'histoire est à mille lieues de tous les films d'amour que tu connais, et c'est ça qui fait une grande différence ! Un conseil, prend ton paquet de mouchoirs et mets-toi en pilou-pilou pour te préparer psychologiquement. C'est bien beau de se préparer, mais qu'est-ce qui vous attend réellement en regardant ce nouveau programme très attendu ?

Répertorié dans la catégorie Drame et Romantique sur Netflix, ce film raconte l'histoire de Violet, une adolescente populaire et timide, dévastée par la mort de sa soeur Eleanor dans un accident de voiture. Atteinte du syndrome du survivant, elle retrouvera le sourire grâce à Théodore, un adolescent outsider, obsédé par l'idée de la mort. Une love story poignante et touchante sur bien des points, portée par Elle Fanning (Maléfique) et Justice Smith (Jurassic Word), deux étoiles montantes du cinéma.

Un petit air de Nos étoiles contraires, n'est-ce pas ?