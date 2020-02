Tout n'est pas fichu, le documentaire 2040 te rendra optimiste sur l'avenir de la planète

Et si tout n'était pas négatif pour le futur ? À l'heure du réchauffement climatique et des problèmes engendrés par notre consommation, le célèbre réalisateur Damon Gameau connu pour son documentaire Sugarland étrillant les industriels de l'agroalimentaire, s'est posé une simple question : quel sera l'avenir pour nos enfants en 2040 ? Dans les médias online, à la télévision, tous les rapports sont clairs : nous fonçons droit dans le mur si nous continuons à vivre comme nous le faisons actuellement !

Mais il est possible de tirer du positif de cette situation !

Si 2040 est la date d'interdiction du plastique à usage unique en France (oui, dans 20 ans), elle est aussi le titre du nouveau documentaire de Damon Gameau qui propose un peu de positivisme dans ce monde qui part à vau-l'eau. Oui, la Terre va mal, mais des solutions sont disponibles pour un avenir meilleur.

Par le biais de son voyage autour du monde, à la rencontre des enfants, le réalisateur veut montrer qu'avec des changements positifs comme l'accès à l'éducation ou le traitement de la nourriture, il est possible de voir un lendemain sans avoir peur.

À l'aide d'experts et de découvertes concrètes, il tend à prouver qu'il est encore possible de changer les choses et se mettre au travail ! Véritable lettre ouverte à sa fille, Velvet, 4 ans, ces images font un bien fou pour le moral, sans oublier l'urgence climatique à laquelle font face les êtres vivants. Une piqure de bonne humeur pour voir la vie du bon côté. Tu veux voir ce nouveau petit bijou ? Rendez-vous le 26 février prochain au cinéma.