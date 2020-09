Toutes ces choses bizarres qui peuvent arriver après un coït et ce n'est pas grave

Pets de vagin, rougeurs, odeurs... L'après-sexe n'est pas toujours aussi glamour que ça en a l'air !

Dans les films, les ébats ont toujours l'air sexy, sensuels, sauvages et sans accrocs. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est pareil pour l'après-sexe. On s'imagine, nus, allongés l'un contre l'autre, détendus, heureux, dans une lumière douce. Mais la réalité est toute autre. On a les cheveux en bataille, le corps tout transpirant, le visage parfois rouge et puis, alors qu'on se repose de cette partie de jambes en l'air intense, voilà qu'il se passe des choses qu'on préférerait éviter, comme un pet de vagin, une odeur nauséabonde, des traces de sang ou encore des démangeaisons. Spoiler alert : c'est tout à fait normal et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, à plein de gens. Plutôt que de paniquer, dédramatisons ces réactions bizarres qui peuvent arriver après un coït.

Il peut y avoir des pets de vagin

Quand ils n'arrivent pas pendant, les pets de vagin peuvent arriver après ! On croyait y avoir échappée belle et là, en se détendant à côté de son/sa partenaire, voilà que notre vagin se met à jouer de la trompette. Cela peut être gênant sur le moment, mais c'est tout à fait normal. Lors de la poussée du pénis dans le vagin à un rythme rapide, l'air s'accumule en raison de l'activité, et lors d'un orgasme ou lorsqu'on se détend, l'air est alors expulsé, plus ou moins bruyamment.

Il peut y avoir des traces de sang

Si tu n'as pas tes règles et que tu vois un peu de sang après un rapport sexuel, cela peut te paraître inquiétant, mais ce n'est pas grave du tout. Cela peut être causé par une inflammation du col de l'utérus ou par de minuscules déchirures dans le vagin après des ébats particulièrement sauvages. Cela peut également arriver si tu as un nouveau partenaire avec un plus gros pénis. Par contre, si la quantité de sang est importante ou si cela arrive à chaque fois, il vaut mieux consulter un professionnel de santé.

Cela peut brûler en urinant

Après un rapport, tu ressens une sensation de brûlure ou de picotement en allant faire pipi ? Non, ce n'est pas forcément une infection urinaire ou pire, une IST. Cela peut simplement être dû au fait que ton plancher pelvien a été très actif pendant les ébats, ou cela peut être causé par l'engorgement des tissus vaginaux, qui, en raison de leur proximité avec l'urètre, peut provoquer des brûlures ou des picotements temporaires lorsque tu essaies d'uriner directement après un rapport sexuel. En général, cela part au bout de quelques heures.

Cela peut provoquer des rougeurs

Si le sexe peut améliorer la qualité de la peau, en la rendant plus éclatante, il peut aussi parfois provoquer des rougeurs qu'on préférerait éviter. C'est en réalité dû à la relaxation des vaisseaux sanguins qui peuvent alors provoquer une décoloration rouge notable de la peau du cou et de la poitrine. Il ne faut pas paniquer, cela part généralement au bout de quelques minutes.

Cela peut provoquer des démangeaisons

Si tu as une sensation de démangeaison sur la partie externe de ta vulve, ou près de tes cuisses ou de ton abdomen, cela peut être une réaction au lubrifiant, au préservatif ou même au sextoy que tu as utilisé avec ton/ta partenaire, surtout c'est la première fois que tu l'essaies. Si tu n'as utilisé aucun lubrifiant, préservatif ou sextoy, il est possible que ce soit une allergie au sperme, qui peut survenir à tout moment avec un partenaire nouveau ou actuel. Sorry !

Cela peut sentir bizarre

Les relations sexuelles impliquent beaucoup d'activité physique, ce qui signifie que vous pouvez transpirer beaucoup avec ton/ta partenaire. Et lorsque ses odeurs corporelles se mélangent à celles de quelqu'un d'autre, cela peut créer une odeur bizarre, voire désagréable. Ce n’est généralement pas grave, mais si tu sens une odeur persistante nauséabonde, il est peut-être bon de consulter un médecin. Cela pourrait indiquer que tu as une infection bactérienne.

Cela peut provoquer une envie urgente d'uriner

S'il est important de faire pipi après un rapport sexuel, on doit parfois se forcer car l'envie d'uriner n'est pas là. Mais il arrive aussi que les ébats nous donnent une envie urgente d'uriner, comme si on allait se faire pipi dessus. Pas de quoi s'affoler, c'est probablement dû aux contractions utérines dont nous avons parlé plus haut, ou aux spasmes de la vessie, qui ne sont pas dangereux et sont généralement temporaires.