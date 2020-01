Tu aimes mater des films nuls ? Rassure-toi, ce serait le signe d'une grande intelligence

Si l'est difficile de mettre tout le monde d'accord devant un film, on peut (presque) tous s'accorder à dire quand ce dernier est vraiment mauvais. Scénario tiré par les cheveux ou au contraire ultra prévisible, dialogues faiblards, décors de mauvais goût et jeu des acteurs exagéré, les nanars ont pourtant leurs amateurs. Mais si les fans de films nuls n'avouent pas généralement leur guilty-pleasure, qu'ils se rassurent : leur petit penchant pour le cinéma bas-de-gamme serait un signe d'intelligence.

C'est la conclusion d'une étude publiée dans Poetics : Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts. Après avoir analysé le profil des amateurs de mauvais films, les scientifiques ont constaté qu'il s'agissait des personnes les plus intelligentes. Et les raisons sont plutôt évidentes : selon eux, pour apprécier ce type de cinéma, il faut avoir de l'humour et du second degrés. Or les gens intelligents arrivent généralement facilement à prendre du recul et de la distance.

Ensuite, étant particulièrement dégourdis du cerveau, ces petits génies se régaleraient devant ces films, parvenant à deviner à chaque fois la suite des intrigues. Enfin, ils passeraient un réel bon moment devant ces feel-good movies, s'amusant des défauts de ces navets. Voilà, tu peux ressortir ta collection de films que tu cachais honteusement. Plus personne ne pourra te juger !