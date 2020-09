Tu détestes la méditation ? Voici la solution alternative pour te relaxer et déstresser

T'as déjà essayé la méditation mais ça ne te réussit pas ? Voici un autre moyen efficace de faire partir tes énergies négatives.

« T'es stressé·e ? Fais de la méditation ! » Combien de fois m'a-t-on sorti cette solution magique ? Mais le problème, c'est qu'avec moi, la méditation ne marche pas. Je n'arrive absolument pas à vider mes pensées en m'asseyant dans le silence, en fermant les yeux et en essayant de me concentrer sur ma respiration. Je ne peux pas m'empêcher de penser à 36 000 trucs et du coup, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Si tu es dans la même situation, sache que tout n'est pas perdu. Il existe une autre alternative et elle marche aussi bien, si ce n'est plus. Cela s'appelle la méditation dynamique. Et à la différence de la méditation traditionnelle fondée sur l'immobilité et la sérénité, la méditation dynamique consiste à s'agiter physiquement et verbalement, en criant, en dansant, en sautant.

C'est le côté chaotique des mouvements qui permet de libérer les énergies qui sont coincées dans le corps, d'aider à lâcher prise et de se sentir pleinement dans le moment présent. L'idée est de créer du chaos à l'extérieur pour faire face au chaos qu'on ressent à l'intérieur. Les bénéfices sont multiples : non seulement, cela fait travailler le coeur, la respiration et le corps, mais cela permet également d'être plus en forme, plus énergique, tout en gagnant en sérénité. Le seul inconvénient ? Il faut prévoir une petite heure devant soi car cela passe par 5 étapes différentes qui durent 10 minutes chacune. Mais cela vaut clairement le coup et les bienfaits durent plusieurs jours. Tenté·e ? Voici le programme !

Crédit : Unsplash

1. Respiration lourde : 10 minutes

Lors de cette étape, on respire de façon chaotique et rapide par le nez. On prend des inspirations et des expirations intenses, sans aucun rythme. On alterne entre des phases de respiration profondes et lente et des phases de respiration plus courtes et plus accélérées. Cela permet d'accumuler toute l'énergie nécessaire à la suite de la méditation.

2. Explosion : 10 minutes

Maintenant, on libère toute l'énergie et les émotions accumulées ces derniers temps et qui nous empêchent de vivre sereinement. On se lâche complètement, on peut crier, danser, pleurer, chanter, rire, sauter, taper, s'agiter. On se donne la permission d'exploser complètement, de se laisser aller à la folie totale.

3. Mantra : 10 minutes

Après s'être bien défoulé, c'est l'heure du mantra. Cela consiste à sauter de haut en bas avec les bras en l'air, en criant « Hoo ! », plusieurs fois de suite, pendant 10 minutes environ. Cela permet d'éveiller le chakra sacré (alias le centre du pouvoir), qui est dirigé par le principe du plaisir. Il est associé au corps émotionnel, à la sensualité, la sexualité et la créativité.

4. Se figer : 10 minutes

À la manière d'1, 2, 3 soleil, on s'arrête d'un seul coup dans le mouvement qu'on était en train de faire. Il ne faut surtout pas bouger ou s'asseoir, sinon cela risque de perturber le flux qu'on vient de construire. On se fige et on observe et écoute son corps, ses sensations, ses pensées. C'est un retour au calme en pleine conscience, autrement dit.

5. Célébration et relaxation : 10 minutes

Enfin, on enclenche une bonne playlist feel-good et on se trémousse de façon festive pendant 5 minutes, afin de célébrer toutes les énergies et émotions libérées grâce à cette méditation dynamique. Les 5 dernières minutes, on s'allonge, les paumes de main tournées vers le plafond, et on détend chaque muscle de son corps. Ça va beaucoup mieux d'un coup, là, non ?