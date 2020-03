Tu détestes le contouring ? Bingo, tu vas adorer le soft glam, la nouvelle tendance makeup

Aux oubliettes le contouring !

Strobing, baking et yoga skin ont bien tenté de lui voler la vedette, mais le contouring est resté LA technique makeup de ces dernières années, envers et contre tous. Mais il se pourrait bien que 2020 marque définitivement la fin de son règne. Son successeur ? Le Soft Glam, une tendance maquillage qui fait du bruit sur Instagram.

Exit couleurs flashy, traits du visage parfaitement travaillés et ultra couvrance, cette nouvelle technique makeup est justement l'antithèse du contouring. Prônant le naturel, elle conjugue teint frais, matières satinées et effet glam'. Tout un programme ! « Même quand on travaille avec un fard à paupières vert, l'application et le mélange des produits doit être uniforme et homogène, explique le makeup artist Michael Brooks au magazine Allure. Je préfère personnellement une peau éclatante, des lèvres glossy, des sourcils épais et un regard chaud et fumé ».

Pour maîtriser les règles du Soft Glam, il faut avant tout bien travailler le teint, que l'on voudra aussi radieux que possible. Pour ça, on hydrate bien sa peau et on cherche à l'unifier. S'il est possible d'utiliser un fond de teint mate et couvrant (mais attention à bien fondre la matière pour un rendu naturel), le mieux reste un teint tout en transparence et glowy. Le petit plus ? Miser sur une base de teint lumineuse pour capter la lumière et une application locale au correcteur sur les zones à imperfections.

A la place du traditionnel contouring, le maquilleur Daniel Martin préfère travailler avec un fond de teint plus foncé que la couleur naturelle de la peau (de deux tons) et ainsi sculpter les traits du visage avec. Le rendu a le mérite d'être plus naturel et moins dur. D'ailleurs, pour la petite astuce, on arrête la tête de poisson pour creuser les joues : on sourit afin de faire ressortir les points de lumières. Un peu de blush pour donner du pep's, un voile de poudre libre et le tour est joué !

Au tour des yeux maintenant : s'il est tout à fait possible de jouer avec des fards à paupières aux couleurs franches (suffit de jeter un oeil au compte Insta de Brooks qui ose les beauty looks audacieux), le plus sûr avec le Soft Glam est quand-même d'y aller en douceur. Pour les teints clairs, on préférera des couleurs douces, pour les medium, les teintes rosées sont parfaites. Quant aux peaux bronzées, on peut oser des fards plus prononcés mais toujours lumineux, comme des rouges ou des orangés. Enfin, on opte plutôt pour un ras de cils dessiné au pinceau plutôt qu'à l'eye liner liquide.

Enfin, pour sublimer les lèvres, le Soft Glam privilégie les gloss discrets ou les rouges à lèvres nude. Pour trouver la teinte parfaite, il suffit de se référer à la couleur de son téton (petite astuce partagée par Michael Brooks himself). Evidemment, il n'est pas interdit de travailler avec des lipsticks aux teintes vives, mais on optera dans ce cas pour des matières onctueuses et une application au doigt, pour un effet fondu.

Tu l'as compris : le Soft Glam est clairement adressé à tout le monde, qu'on soit expertes ou non en maquillage !