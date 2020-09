Tu galères pour ta soirée binge watching ? Ce site choisit pour toi le prochain film à mater !

Un outil indispensable pour passer de belles soirées !

Lors des soirées cinéma, il est toujours difficile de se mettre d'accord pour choisir le meilleur programme et passer une bonne soirée en famille, en couple ou entre amis. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas ? Si on a toujours l'option Netflix pour nous proposer des programmes croustillants, rien ne pourra (jamais) remplacer les grands films de ces dernières années ! Et là, tout se complique. Comment être certain de faire le meilleur choix ? On oublie les heures à feuilleter les pages Wikipedia des classiques du cinéma. Un nouveau site va révolutionner nos soirées de binge-watching !

Cinetrii est un petit bijou pour les amateurs du 7ème art : il vous suffit de rentrer un nom de film que vous avez aimé dans la barre de recherche et le site s'occupe de vous faire des recommandations d'autres productions semblables. Ces dernières sont aussi rangées par époque, des plus anciennes aux plus récentes. Le petit plus ? En cliquant sur l'image d'un film, vous pourrez lire des critiques pour vous faire une idée de ce qui vous attend.

Crédit : Cinetrii

Un gain de temps énorme pour les férus de soirées devant la télévision, avec de belles découvertes à faire en perspective ! Alors, quel sera votre prochain film ?