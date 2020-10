Tu kiffes dormir 1h de plus, mais voici l'impact réel du changement d'heure sur ton sommeil

Gagner une heure de plus ? Voilà pourquoi c'est un cadeau empoisonné.

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, nous allons passer à l'heure d'hiver. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, il sera en réalité 2h. Tu te réjouis d'avance à l'idée de gagner une heure de sommeil ? Pardon de casser l'ambiance mais il ne s'agit pas d'une si bonne nouvelle que ça. Outre l'idée super déprimante de voir les journées se raccourcir et la nuit tomber dès 17h30, ce changement d'heure n'est en réalité pas sans conséquence pour notre santé, surtout pour notre sommeil.

En effet, lorsque l'on change d'heure, on bouleverse notre horloge biologique. Située au niveau du cerveau, celle-ci régule notre rythme sur une journée de 24 heures. C'est elle qui agit notamment sur la mélatonine, l'hormone du sommeil, et qui nous permet de nous repérer dans le temps, en nous donnant faim à l'heure du déjeuner ou sommeil lorsque la nuit arrive. Des repères temporels liés notamment à la lumière extérieure. Gagner ou perdre une heure va donc avoir pour conséquence de dérégler la fonction d'éveil ou de sommeil.

Crédit : Unsplash @sinileunen

En changeant de rythme, on malmène notre organisme, ce qui peut impacter l'humeur ou la concentration, principalement au travail. Le corps peut parfois mettre plusieurs jours voire plusieurs semaines à récupérer selon les personnes et les périodes. En effet, les personnes âgées, les bébés et les enfants mais aussi les gens du matin seront plus sensibles à ces changements de rythme.

Tu connais sûrement la sensation de jet lag ? Et bien certains experts estiment qu'un changement d'heure, même d'une heure, est plus handicapant. En effet, en voyage, c'est tout notre quotidien qui est bouleversé, en faisant d'autres activités et en adoptant un autre mode de vie. Tandis que lorsqu'on gagne ou perd une heure de sommeil, on garde le même rythme de vie, tout en ayant notre cycle de sommeil perturbé.

Le passage à l'heure d'été serait d'ailleurs plus difficile à gérer que celui à l'heure d'hiver. Selon une étude menée en 2016 par l'American College of Cardilogy à Washington, le nombre d'infarctus est plus important de 25% le lundi suivant le changement d'heure d'été. Si gagner une heure semble donc moins impactant pour le sommeil, le passage à l'heure d'hiver joue en revanche négativement sur notre humeur et provoque une dépression saisonnière, due au manque de lumière. Ce phénomène toucherait environ une personne sur six...

Voilà, on t'avait dit qu'on allait casser l'ambiance.