Tu ne verras plus « Magic Mike » de la même manière avec cet extrait sans la musique

Si je vous dis Magic Mike, vous pensez forcément danses lascives et musique sexy, pas vrai ? (OK, vous pensez certainement à plein d'autres choses - l'ondulation de bassin de Channing Tatum, les muscles de Joe Manganiello - mais votre esprit par trop loin, on arrête de divaguer s'il-vous-plaît). Mais si on séparait les deux...? Vous avez déjà pensé à ce que ça donnerait ?

Pour notre plus grand plaisir, Netflix (qui diffuse Magic Mike sur sa plateforme américaine, mais pas en France malheureusement) a partagé sur son compte Twitter un extrait du film où l'on peut voir la troupe se déhancher... sans la musique ; un genre de contenu vidéo bien connu pour découvrir les coulisses du montage, et s'offrir un bon moment de gênance par la même occasion.

Vraie séquence sans musique ou extrait doublé par Netflix pour tromper l'ennui, difficile à dire - nous, on penche plutôt pour la deuxième option, les bruitages étant tout de même un peu exagérés - mais ce qui ne fait aucun doute, c'est bien l'humour et la malaisance de l'extrait.

Respirations haletantes, chaussures qui couinent sur le parquet, petits gémissements d'effort... sans la musique, la scène n'est définitivement pas aussi sexy (quoique) mais on ne vous la tease pas plus longtemps : découvrez-la ci-dessous ; vous ne verrez plus Magic Mike de la même manière après avoir maté cet extrait improbable.