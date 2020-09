Tu souffres d'endométriose ? Voilà les meilleures positions sexuelles pour atténuer la douleur

Parce qu'on n'est pas venues là pour souffrir, ok ?!

Il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer une douleur lors d'un rapport sexuel. Il peut s'agir d'un problème de lubrification, d'une infection, de vaginisme ou d'une maladie comme l'endométriose, pathologie qui concerne une femme sur dix et qui peut devenir la source de nombreux problèmes, notamment sexuels. En plus de la baisse de libido que certaines patientes ressentent, les crampes qui les assaillent peuvent également perturber leurs rapports sexuels, voire les rendre impossibles.

Heureusement, il existe tout de même des moyens d'atténuer les douleurs, lorsqu'elles se font trop vives. Si cette position est reconnue pour être la plus agréable pendant la période de menstruation, ces positions sexuelles le sont pour les femmes atteintes d'endométriose. Avec une pénétration moins profonde et une possibilité de gérer les mouvements de vas-et-viens, elles sont en effet idéales pour prendre son pied, sans mettre son corps à rude épreuve.

Evidemment, la communication avec son ou sa partenaire est primordiale. Il est important que l'autre sache lorsqu'il/elle effectue des gestes trop brusques, lorsqu'il/elle doit ralentir la cadence ou tout simplement s'arrêter. A l'inverse, certaines pratiques, certaines caresses, certaines positions sont susceptibles de te faire beaucoup de bien et de calmer les douleurs. Dans ce cas, n'hésite pas à rassurer ton ou ta partenaire en l'encourageant à répéter les mouvements qui t'excitent, sans te malmener. Et voilà quelques positions qui devraient t'aider à remplir cette mission périlleuse !

#1 L'andromaque

Placées au-dessus de ton ou ta partenaire, la position de l'andromaque est parfaite pour les femmes atteintes d'endométriose car elle leur permet de prendre totalement le contrôle. Ce sont elles qui peuvent gérer le rythme, l'intensité, la profondeur mais aussi la position des corps, à incliner selon les sensations (plaisir ou douleur) ressenties.

#2 Le lotus

Ce qu'on apprécie dans cette position, c'est l'intimité qu'elle offre. Assis·es l'un·e en face de l'autre, on enroule nos jambes autour de la taille de notre partenaire et on se laisse bercer par les mouvements de bassin. A accélérer ou ralentir selon notre confort. Si la position de lotus est donc parfaite pour donner le pouvoir à celle qui souffre d'endométriose (tout en restant sur un rapport d'égalité, cette position ne favorisant pas les rapports de domination), on aime également qu'elle permette aux deux amant·e·s d'être en totale symbiose et de pouvoir communiquer par le regard.

#3 La cuillère

Également très romantique, c'est LA position sexuelle plébiscitée pour des parties de jambes en l'air câlines. Allongée dos à ton ou ta partenaire, c'est bien toi qui peux mener la danse, en cambrant plus ou moins ton dos, de façon à offrir un angle de pénétration profond, ou pas. On valide les mouvements tout en douceur que la position de la cuillère promet !

#4 La levrette allongée

S'il s'agit d'une des positions les plus appréciées, on ne peut pas dire que ce soit la plus confortable, que ce soit pour les hommes (pour qui elle peut même être dangereuse) mais aussi pour les femmes qui se retrouvent bien souvent avec des douleurs au niveau des articulations. Pas évident lorsque l'on doit également gérer des maux de ventre. L'idéal pour profiter des sensations qu'offre cette position sans les désagréments qui vont avec, c'est d'opter pour sa version allongée. Nettement plus confortable, on pourra ainsi profiter pleinement des joies de la levrette, sans en souffrir !

#5 Le cunnilingus

Parce qu'il n'y a pas que la pénétration dans la vie, le sexe oral est le meilleur moyen de prendre son pied, tout en douceur. Avec cette pratique, aucune chance d'être prise de douleurs dans la zone pelvienne (à part si ton ou ta partenaire s'y prend comme un bleu, mais ça, c'est encore un autre problème). Et - désolée sacro-saint pénis - c'est généralement en stimulant le clitoris d'une femme avec la langue qu'elle parvient à jouir.

Voilà des positions qui devraient rendre les parties de jambes en l'air de celles qui vivent avec l'endométriose plus agréables. Enfin...!