Tu souffres pendant tes règles ? Cette position pour dormir est parfaite pour atténuer la douleur

Pour des nuits bien plus calmes.

Prenez des maux de tête, des crampes abdominales, du sang qui coule entre les jambes menaçant de ruiner les draps et vous obtenez une nuit de sommeil bien, bien agitée. Bref, le parfait cocktail pour commencer une journée totalement lessivée, avec en prime une humeur de chien. S'il n'existe aucun traitement réellement efficace pour calmer les douleurs de règles, notamment la nuit où elles peuvent se manifester de façon plus vive, une position permettrait tout de même d'atténuer les maux de ventre.

Crédit : Unsplash @yrss

Interrogés par la rédaction de Glamour US, plusieurs gynécologues affirment en effet que s'endormir en position foetale est le meilleur moyen de calmer les douleurs abdominales provoquées par les règles. Si l'experte Lisa Lindley explique que cette position permet « de soulager la pression dans les abdominaux », sa consoeur Jennifer Wider précise qu'il s'agit d'une posture dans laquelle les muscles de l'abdomen sont relâchés, aidant ainsi les crampes à se délester d'une certaine tension.

Autre bienfait de cette position : recroquevillée de cette façon, on peut également mieux gérer notre flux et éviter les fuites. Si dormir en foetus paraît donc être le plus agréable pour calmer des douleurs de règles, les gynécologues sont formel·le·s : s'endormir sur le ventre est à l'inverse la position à éviter absolument car elle entraîne une compression de l'utérus et donc des crampes plus intenses. Sans oublier les pertes de sang, plus difficiles à contrôler dans cette posture.

Pour passer une nuit dans les meilleures conditions, il est également recommandé de se masser légèrement le ventre avant de gagner les bras de Morphée, avec - petite cerise sur la gâteau - une bouillotte placée au niveau de l'abdomen.