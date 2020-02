Tu veux choisir le livre de l'année ? Viens voter pour décerner le Prix des lectrices 2020

Tu aimes bouquiner ? Te plonger des heures durant dans des histoires passionnantes, laisser ton esprit donner vie aux personnages et intrigues couchées sur papier ? Si la lecture fait partie de tes plaisirs persos, tu aimes probablement parler de tes coups de cœur autour de toi - quoi de plus satisfaisant qu'un·e proche qui dévore un livre grâce à tes reco' ?

Dès le 1er février 2020 et jusqu'au 31 mars, les éditions Hauteville-Milady ouvrent le Prix des Lectrices, une initiative lancée en 2014 permettant aux amateur·ice·s de lecture d'élire leur roman préféré de l'année. Avec le Prix des Lectrices, pas de professionnels littéraires à l'horizon dans le jury : c'est bel et bien à vous et nous de choisir le meilleur livre parmi une sélection de 10 titres édités au cours de l'année précédente !

La sélection des 10 romans du Prix des Lectrices 2020

Pour ce cru 2020, 10 ouvrages publiés en 2019 sont donc en compétition pour remporter le Prix des Lectrices. L'auteur·rice lauréat·e, dont le nom sera révélé lors de la cérémonie de remise de prix le 10 juin prochain, aura ainsi la chance de voir son roman décoré d'un bandeau spécial, qui incitera à coup sûr des milliers de lectrices après vous à l'ajouter à leur panier et à le lire dans la foulée.

Mais ce n'est pas tout ! En votant sur www.prixdeslectrices.fr, les participantes pourront elles aussi tenter de remporter de nombreux cadeaux parmi lesquels des livres de la sélection 2020 et un week-end de rêve en Europe. Ça vaut le coup d'exprimer vos coups de cœur, pas vrai ? Rendez-vous dès le 1er février et jusqu'au 31 mars 2020 sur la plateforme dédiée au Prix des Lectrices pour sélectionner votre·vos roman·s préféré·s de l'année et changer le destin d'un·e auteur·rice !

Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte - Mary Adkins

Postscriptum - Cecemoa Ahern

La Vie rêvée de Margaret - Katherine Center

Le Dernier Voyage de monsieur Baxter - Matthew Crow

Tous tes secrets - Lisa Jewell

À l'abri des regards - Marybeth Mayhew Whalen

Où tu iras j'irai - Jojo Moyes

S'il fallait se dire adieu - Madeleine Reiss

Comment être aussi cool que Nina Hill - Abbi Waxman

La Saison du célibat - Laura Ziepe

Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte par Mary Adkins

Si tu n'as pas encore eu l'occasion de lire les livres de la sélection, pas d'inquiétude : pendant toute la durée des votes, ils seront tous au prix spécial de 4,99€. On vous souhaite donc bonne lecture et bons votes !