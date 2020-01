Tu veux encore plus de likes ? Voici le meilleur moment pour poster sur Instagram, jour par jour

500 millions, c'est le nombre de personnes ayant un compte Instagram dans le monde, faisant de cette application l'une des plus utilisées à l'heure actuelle. Dans cet océan de publications et de profils, il est parfois compliqué de sortir du lot, surtout quand on ne connait pas les ficelles du réseau social. Les followers, les likes, les clichés parfaits, tout est une question d'algorithme qu'il faut savoir utiliser à son avantage pour devenir quelqu'un d'influent. Une vraie question se pose : quel est le meilleur moment pour poster vos photos sur Instagram ?

Le site Later a analysé plus de 12 millions de publications internationales en prenant en compte des profils allant de 100 à 1 million de followers. Dans la grande majorité du temps, la moyenne est de publier entre 9h et 11h, deux heures optimisées pour augmenter votre nombre de followers et obtenir de l'engagement sur vos posts. Comme la généralité n'est jamais une vérité absolue, cette étude a aussi pris en compte chaque jour de la semaine pour ressortir les 3 meilleures heures hebdomadaires sur un tableau, histoire de continuer sur votre belle lancée.

Les meilleures horaires pour poster sur Instagram

Pour contrer ce nouvel algorithme mis en place, il faut dont bien retenir une chose : l'heure est plus qu'importante dans le choix de vos publications. Maintenant que vous avez les clés en main, il est temps de mettre au travail pour avoir un compte Instagram aussi suivi que liké !