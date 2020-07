Umbrella Academy saison 2 : les héros reviennent sur Netflix dans une bande-annonce déjantée

Elles sont enfin arrivées ! Les premières images de la saison2 de The Umbrella Academy viennent d'être dévoilées par Netflix

Près d'un an et demi après la sortie de la première saison de Umbrella Academy sur Netflix, les super héros d'un genre nouveau reviennent pour de nouvelles aventures toujours plus rocambolesques ! Si la plateforme a aimé jouer avec nos nerfs en dévoilant la date de sortie, le 31 juillet, il y a seulement quelques semaines, elle se rattrape pour le début des vacances scolaires avec la diffusion de la bande-annonce tant attendue par des milliers de fans !

Après avoir laissé la fratrie dans une mauvaise posture avant que Five n'utilise ses pouvoirs spatio-temporels pour sauver tout le monde de l'apocalypse, on retrouve tous les personnages plongés dans une autre époque, entre 1960 et 1963. À cause de ce saut dans le temps, les frères et soeurs sont séparés entre la ville de Dallas et le Texas, et vivent tous une autre vie, seuls pour certains. Quelle en sera l'issue ?

L'affiche officielle, sortie il y a quelques jours, donne de sérieux indices sur le destin des membres de la Umbrella Academy : regardez de plus près dans les lunettes, et vous aurez un aperçu de ce qui vous attend pour les 10 prochains épisodes !

Crédit : Netflix

Rendez-vous à la fin du mois pour toujours plus de super problèmes dans une super famille !