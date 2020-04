Un jour, une semaine, un mois, voilà les effets du no makeup sur la peau (spoil : tu vas kiffer)

Raison de plus de laisser sa peau respirer pendant le confinement !

Ces semaines passées à la maison sont la parfaite occasion de remettre en question le bien fondé de certaines habitudes auxquelles nous nous plions d'ordinaire. Des interrogations encore plus légitimes lorsque l'on est une femme et donc soumise à un tas d'injonctions, notamment de beauté. En plus de placer les femmes dans une perpétuelle quête de perfection, un défi totalement irréalisable dans lequel on use notre énergie, perd notre temps, crame notre argent et malmène notre confiance en nous, ces diktats de beauté sont rarement positifs pour la santé.

Dans cet article, on te listait tous les méfaits du maquillage qui agresse la peau, déjà bien abîmée par la pollution atmosphérique. Ajoute à cela les composés chimiques des produits cosmétiques, les bactéries des pinceaux à maquillage et les gestes brutaux que l'on répète quotidiennement et tu peux être certaine d'avoir une peau bien attaquée. Le magazine Well & Good s'est récemment penché sur les bienfaits du no makeup en interrogeant plusieurs expert·e·s de la peau. Et le résultat est sans appel !

Voilà ce qui se passe après un jour sans maquillage

Et oui, un petit jour sans makeup peut déjà améliorer l'état de la peau qui peut enfin respirer sans être asphyxiée par les couches de maquillage. On sait qu'elle se régénère pendant la nuit, la laisser respirer pendant la journée est donc le meilleur moyen de lui permettre de se rééquilibrer petit à petit. Particulièrement sensible à l'environnement, au stress et aux agressions extérieures, « si vous couvrez la peau de maquillage, elle augmente ou diminue la production de sébum et de pétrole mais aussi ses hydratants naturels » explique la dermatologue Rachel Nazarian, basée à New York.

Voilà ce qui se passe après une semaine sans maquillage

Sans surprise, les effets sont bien plus mesurables après une semaine sans maquillage qui d'ordinaire aura tendance à graisser la peau, à obstruer les pores, à produire davantage de sébum et donc à favoriser l'apparition d'éruptions cutanées. Comme le précise l'esthéticienne Candace Marino, qui exerce à Los Angeles, « en mettant moins de maquillage sur votre visage, vous pouvez améliorer votre acné et réduire le risque d'avoir des points noirs ou des éruptions ».

Voilà ce qui se passe au bout d'un mois sans maquillage

Etant donné que le cycle de renouvellement cellulaire prend 28 jours, débarrasser sa peau pendant un mois est parfait pour retrouver un teint lumineux, une peau débarrassée des impuretés et gagner en qualité. « L'application quotidienne de maquillage peut interférer le cycle de renouvellement cellulaire, prévient Rachel Nazarian. Plus votre peau restera longtemps sans maquillage, mieux elle régulera sa température, contrôlera sa production de sébum et d'hydratation, ainsi que son processus naturel d'exfoliation ».

Sans oublier les avantages de zapper l'étape démaquillage, également bien mauvaise pour la peau. Alors, on le tente ce mois sans maquillage (et plus encore) ?