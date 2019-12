Un parc d'attractions version Disney va ouvrir à Londres

Il n'est jamais de meilleure nouvelle que celle de l'ouverture d'un parc d'attractions, lieu où l'on peut s'amuser tout en rêvant dans une véritable petite ville restituée grandeur nature ! Véritable petit bijou de l'Europe, le parc Disneyland Paris tient le monopole depuis plus de 25 ans déjà mais pourrait bien voir un concurrent de taille venir lui voler la vedette prochainement outre-manche. Un nouveau parc à thèmes d'une envergure inédite va voir le jour d'ici 2024 avec deux parc d'attractions et un parc aquatique, comprenant 6 univers et plus de 3500 chambres d'hôtels. Son nom ? The London Resort, à 17 minutes de Londres St Pancras et relié à Paris par l'Eurostar.

Les 6 royaumes du nouveau parc

Si vous êtes du genre à être une grande fan de Disney, ce nouveau projet devrait vous plaire car il promet de mettre en avant les plus grands films du cinéma comme Titanic ou encore Indiana Jones, avec de nombreuses attractions d'un genre nouveau et une énorme salle de spectacle de plus de 2000 places. Les 6 univers : The Woods, The Kingdom, The Isles, The Jungle, The Starport et The Studios promettent d'offrir une expérience singulière à toutes les générations avec un mélange des genres surprenant ! Avez-vous hâte de voir le résultat ?