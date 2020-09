Un reboot de Pretty Little Liars serait en projet, et on a déjà quelques infos

Elles sont de retour !

4 ans après l'arrêt de la série, une suite de Pretty Little Liars serait en cours de développement. Si les deux spin-off du programme, Ravenswood et The Perfectionists respectivement diffusés en 2014 et 2019, n'ont pas trouvé le succès escompté auprès des fans et ont fini par être annulés après une saison seulement, on croit dur comme fer à ce nouveau projet. Dévoilée par The Hollywood Reporter, l'annonce n'a pas encore été commentée officiellement mais certaines infos ont en effet déjà fuité.

Exit Spencer, Aria, Hanna, Emily et Alison, le reboot de la série fera appel à une toute nouvelle histoire, servie également par de nouveaux personnages. On ignore pour le moment le synopsis de ce nouveau projet mais il devrait se rapprocher de ce qui a fait le succès de Pretty Little Liars, à savoir des secrets, du suspens, du chantage. Bref, de quoi piquer notre curiosité !

D'autant que Roberto Aguirre-Sacasa a été recruté pour chapeauter la série. Un choix prometteur puisque le showrunner officie déjà aux commandes d'autres gros succès pour ados, comme Riverdale ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Warner Bros étant derrière le projet, il y a de fortes chances pour que la suite de Pretty Little Liars soit diffusée sur HBO Max. Attendons toutefois un communiqué officiel pour s'en assurer...