Une artiste imagine les princesses Disney chez un psy et ça les rend beaucoup plus humaines

Même les princesses ont besoin de consulter un psy !

Les contes de fées de Disney sont-ils vraiment bons pour le moral ? Avec des histoires (souvent) compliquées, les princesses sont malmenées à tout bout de champ et doivent souvent faire face à des situations abracadabrantesques (ça vaut dix points au scrabble). Qu'en est-il donc de leur santé mentale ? L'artiste vénézuélienne Maria Guadarrama s'est penchée sur la question avec une série de dessins représentant les princesses Disney se rendant chez un psychothérapeute nommée Dr Pink Giraffe.

Au travers de 10 images, la jeune femme exprime le mal être de ces personnages féminins, souvent obligées de subir moult péripéties avant de pouvoir être bien dans leur peau ou aimées des autres. Une triste réalité montrée au grand jour et qui fait réfléchir sur le sens de ces dessins animés pour enfants. Trêve de blabla, c'est le moment de découvrir ces petites pépites des Internets !

Crédit : Instagram guadascribbles

« Est-ce que vous pensez vraiment être libérée, délivrée » ?

« Wow, donc vous avez sauvé la Chine pour obtenir la reconnaissance de votre père »

« Alors, en gros vous avez complètement changé juste pour être sûr de coller parfaitement à son monde »

« Peu importe le nombre de livres qu'il vous a donné, il reste toujours votre ravisseur »

« 18 ans enfermée dans une tour ? Vous ne devez avoir aucun problème avec le confinement »

« Parlons un peu du consentement lorsque vous étiez inconsciente »

« Le mec vous a menti depuis le début et vous voulez toujours vous marier avec lui ? »

« Vous êtes partie vivre avec 7 personnes que vous ne connaissiez pas et vous avez été empoisonnée par une pomme offerte par un inconnu. Je suis impressionné par votre capacité à faire confiance aux autres »

« Ok... vous avez dansé quelques heures à une fête, et vous pensez maintenant qu'il est l'homme de votre vie. J'aimerais en savoir plus »