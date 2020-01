Il ne résulte pas toujours des choses très positives des réseaux sociaux, mais dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la mobilisation sur Twitter, Instagram et compagnie est pour le moins puissante et bénéfique pour la cause. En marge des célébrités qui s'engagent, des associations qui publient (malheureusement) quotidiennement le compteur des féminicides commis depuis le début de l'année, une utilisatrice s'est pour sa part servie de l'outil filtre d'Instagram pour dénoncer les violences subies par les femmes.

Emanouela Todorova, blogueuse slash influenceuse strasbourgeoise, a eu l'idée de créer un filtre Insta Stories révélant un visage tuméfié par les coups pour sensibiliser aux violences conjugales, aider les victimes à prendre conscience de leur situation et leur permettre peut-être de sortir enfin de leurs relations abusives.

Dans un selfie réalisé avec le fameux filtre, la jeune femme confie avoir effectué plusieurs demandes auprès d'Instagram afin que sa création soit validée et puisse être mise à disposition de tous·tes les utilisateur·ice·s : elle a du être confrontée à plusieurs refus avant que sa création baptisée « Stop aux féminicides » soit approuvée par la plateforme.

Pour utiliser le filtre d'Emanouela, il suffit de se rendre sur son profil Instagram et de cliquer sur le logo filtre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'enregistrer à votre collection et le partager à d'autres utilisateurs pour les inviter à rejoindre le combat et mettre fin aux violences faites aux femmes.