Partir et revenir au point de départ en avion, une nouvelle façon de voyager ?

Avec la crise qui traverse le monde depuis quelques mois maintenant, les vols en avion sont en chute libre, entraînant les compagnies aériennes vers le bas. La fermeture des frontières dans des dizaines de pays due à la pandémie de coronavirus a des répercussions directes sur le secteur aérien qui cherche des solutions pour se sortir la tête de l'eau. En Asie, un nouveau concept fait son chemin. À Singapour, la compagnie Singapore Airlines vient de lancer une idée pour relancer son activité sur la durée : des vols en avion qui partent et reviennent au même endroit.

Ne vous frottez pas les yeux, cette news n'est pas un fake, et cette proposition pourrait être mise en place dès le mois d'octobre. D'après le site Strait Times, la compagnie va proposer des « vols de trois heures vers nulle part », avec un embarquement à l'aéroport de Changi à Singapour et un débarquement... au même aéroport. Dans ce cas-là, il semble bien inutile d'utiliser ces 5 astuces pour rendre des voyages en avion plus confortables...

En parallèle, les voyageurs pourraient avoir des offres sur les hôtels de Singapour, des bons d'achat ou se balader en limousine dans la ville. Si la compagnie n'a pas encore fait de déclaration, cela pourrait arriver incessamment sous peu. Alors, bonne ou mauvaise idée ?