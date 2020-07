Une étude Pornhub le révèle : en confinement, les meufs ont plus maté de porno que quiconque

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir !

Si l'on a longtemps pensé que les hommes étaient les seuls consommateurs de contenus pornographiques en ligne, une récente étude de l'institut Ifop pour Pornhub rétablit (une fois de plus !) la vérité en révélant les chiffres éloquents de la consommation féminine.

Dans son étude* sur le thème du sexe à l'heure du (dé)confinement, la plateforme de vidéos X s'est intéressée à l'état d'esprit et aux habitudes de Français·e·s, et n'a pas seulement révélé qu'une personne sur trois (33%) affirmait être en manque de sexe !

Parmi les 33% de Français·e·s ayant ressenti un « manque de sexe » durant le confinement, Pornhub s'est penché sur leur démographie (sexe, âge, religion, statut marital, orientation sexuelle, niveau de diplôme...) et une info est sortie du lot. Alors que dans l'ensemble des cas, ce sont les hommes qui ont davantage ressenti le « manque de sexe », les données sont bouleversées concernant la consommation de pornographie en ligne.

En effet, à la question « En confinement, avez-vous consommé de la pornographie en ligne quotidiennement, chaque semaine, ou moins souvent ? », les femmes explosent le score des hommes !

73% de femmes (contre 67% d'hommes) auraient eu une une consommation quotidienne de contenus X, 66% de femmes (contre 58% d'hommes) en auraient consommé de façon hebdomadaire, et 24% de femmes avoueraient avoir consommé moins de contenus X en confi' que d'habitude, contre 33% d'hommes. Voilà ce qu'on appelle un verdict sans appel !

Avec plus de temps entre les mains, davantage de solitude et probablement aussi un peu d'ennui, les Français·e·s n'ont donc pas lésiné sur les vidéos pour adultes, et ce ne sont pas les femmes qui diront le contraire !

*Étude menée en France du 9 au 12 juin 2020 auprès d’un échantillon de 3018 adultes