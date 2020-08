Une pub montrant comment bien mettre un tampon a été censurée, et c'est abusé

Un spot jugé dégradant pour les femmes et chargé d'allusions sexuelles.

Les règles sont définitivement un sujet touchy dans nos sociétés, et la diffusion d'une nouvelle campagne de pub outre-Manche nous le démontre encore une fois. Après le tollé de la publicité Nana détournant la vulve façon coquillage ou origami, ou le scandale de la marque Bodyform qui utilisait du liquide rouge (et non bleu) dans sa pub de février dernier (oh my gawd), il y a du nouveau dans l'affaire des ragnagnas.

Le dernier criminel en date ? La marque Tampax, coupable d'avoir diffusé à la télévision britannique un spot sur la bonne façon de mettre un tampon. Présentée à la façon d'un talk-show décalé intitulé Tampons & Tea, la publicité pose une question simple et basique lorsqu'il s'agit de porter un tampon : « Combien d'entre vous ont déjà senti leur tampon une fois en place ? ». Toutes les fxmmes en ayant déjà porté, qu'on se le dise !

Alors que son invitée et le public répondent timidement que ça leur est déjà arrivé, la présentatrice l'affirme : « C'est juste que vous ne le mettez pas assez loin ! ». S'ensuit une démonstration tout ce qu'il y a de plus conventionnelle et pudique avec, d'un côté, un tampon mal inséré dans une main fermée et de l'autre, un tampon entièrement enfoncé dans le poing.

Et là, c'est le drame. En l'espace de quelques jours, la publicité connait un véritable backlash sur les réseaux sociaux et, à l'issu de nombreuses plaintes (150 seulement) adressées à l'équivalent du CSA irlandais, la voilà tout bonnement retirée de l'antenne nationale car jugée dégradante pour les femmes, inappropriée au jeune public mais surtout chargée d'allusions sexuelles.

Alors que près d'une fxmme sur deux qui utilise des tampons avec applicateur les insèrent mal, éduquer le public aux bonnes pratiques s'avère utile si ce n'est nécessaire mais une fois de plus, évoquer le sexe féminin et - pire ! - la honte, l'impureté des menstruations est purement et simplement intolérable. On n'ose imaginer ce que les détracteurs de cette publicité auraient pensé du tuto très très graphique de Pornhub qui enseignait aux femmes la bonne manière d'insérer une cup menstruelle !

Un poids, deux mesures, c'est toute l'histoire de la sexualité féminine : on peut faire des allusions au sexe masculin dans les pubs (souvenez-vous de la pub Perrier) et à l'érection (la Fiat 500 qui s'agrandit avec une petite pilule bleue), sexualiser les femmes à loisir (la pub Orangina et j'en passe) mais lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'autre moitié de la population pour faire passer un message éducatif et de bien-être dans son corps, ça ne passe pas.

Et si on nous lâchait un peu la grappe et qu'on en finissait avec cette vision rétrograde de la fxmme ? Non, le sexe féminin n'est pas honteux, faible ou diabolique et ce qui s'en écoule chaque mois n'est pas sale ; en parler ou le montrer de façon subtile n'est pas plus abject et dégradant que de mentionner le sexe masculin. Le sexe féminin est beau, digne, puissant et il est temps que les fxmmes apprennent elles aussi à le connaître pour vivre une sexualité (mais aussi tout simplement une vie) épanouissante.