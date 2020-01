Internet, cet endroit magique où l'on peut tout trouver pour satisfaire nos envies particulières, n'a jamais mis autant le sexe en avant ! L'émergence des sites et des réseaux sociaux nous pousse de plus en plus à nous découvrir intimement par le biais de sites comme le Netflix du X, des guides du plaisir ou encore des podcasts hot pour nous émoustiller en solo chez soi. Jamais les femmes n'avaient eu autant de choix pour se faire plaisir... Jusqu'à maintenant. Vous croyiez tout connaître ? Une célèbre marque de produits érotiques créés par des femmes pour des femmes a inventé le site ultime de l'orgasme !

Vous êtes les bienvenus dans la Bibliothèque de l'orgasme, cette librairie online de la marque espagnole, Bijoux Indiscrets, n'a qu'un seul but : « Explorer le véritable son du plaisir féminin à travers les orgasmes de femmes comme vous ». N'y allons pas par quatre chemins, ce site vous permet d'écouter les orgasmes de parfaites inconnues pour vous libérer des tabous imposés par la société et par vous-mêmes. Sur cette page dédiée, vous pouvez simplement être auditrice, mais aussi actrice en envoyant votre bande-son orgasmique afin d'en faire profiter tout le monde. Un onglet de plus à rajouter à vos favoris, histoire de changer un peu du porno.