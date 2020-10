Ne cherche pas plus loin : Disneyland Paris est clairement l'endroit parfait pour fêter Halloween, période durant laquelle les méchants se donnent à fond pour nous effrayer comme il se doit.

Depuis le 26 Septembre, et jusqu’au 1er Novembre, Disneyland Paris te propose de découvrir son Festival Halloween Disney, que nous avons eu la chance de découvrir. Dès l'entrée du parc, les spectres des habitants de Main Street et les citrouilles t'accueilleront, alors que les catrinas (squelettes féminins inspirés de la culture mexicaine) t'inviteront à fêter comme il se doit "El dia de muertos". Une magnifique mise en scène orchestrée par Osvaldo Del Mistero, Producteur de la Saison Halloween, qui nous a révélé que le processus de création s'est étalé sur 10 mois, histoire de tout planifier à la perfection. Malheureusement, il a fallu s'adapter aux conséquences liées au Coronavirus et apporter donc plusieurs changements dans le déroulement de cette Saison Halloween, à commencer par la proximité avec les personnages. Comme depuis sa ré-ouverture, Disneyland Paris propose désormais des points selfie dans tout le parc afin de prendre la pose avec ses héros (et ses méchants) préférés !

Crédit : disneyland paris

Crédit : disneyland paris

Par ailleurs, nous avons pu essayer une nouveauté vraiment sympa : le PhotoPass+, une carte qui permet de récupérer tes photos prises pendant les attractions mais aussi par les photographes de Disney présents dans les parcs. Toutes ces photos sont envoyées dans un cloud et tu as jusqu'à 10 jours pour les télécharger depuis un site internet. Ce Festival Halloween Disney se caractérise également par ses happenings : Maléfique, Ursula ou encore le Capitaine Crochet débarqueront à l'improviste dans divers lieux du Parc pour te filer la frousse de ta vie ! En parlant de frousse, on a pu monter dans la fameuse Tour de la Terreur pour la première fois depuis sa mise à jour effectuée l'année dernière. Pour rappel, il y a désormais trois nouveaux scénarios, que tu pourras "subir" de manière totalement aléatoire ! Si tu n'avais pas pu essayer cette nouvelle version, Halloween est à coup sûr la meilleure période pour franchir le pas.

Crédit : disneyland paris

Crédit : disneyland paris

Déco, attractions, rencontres, food : Halloween envahit les parcs de Disneyland Paris sur tous les plans et si tu aimes te faire peur tout en restant émerveillée, les Festival Halloween Disney est un must do ! N'oublie pas, tu as jusqu'au 1er Novembre pour découvrir et affronter tout ce que les méchants de l'Univers Disney ont concocté pour toi.