Quelles séries les Français ont-ils le plus binge-watché cet été ? Le site Business Insider France a analysé les données et établi un classement !

Si on a dû quelque peu revoir notre programme de vacances d'été cette année à cause du covid-19, il y a un truc, au moins, qu'on n'a pas changé dans nos habitudes : le binge-watching de séries. Et même au mois d'août, alors qu'il faisait chaud cacao, les Français n'ont pas abandonné cette activité. Il faut dire qu'il y avait de quoi les régaler, que ce soit sur Netflix, Disney + ou encore HBO. Outre de nouveaux shows, ces vacances coincées en France nous ont également permis de rattraper certaines séries qu'on n'avait pas eu le temps de finir pendant le confinement. Et parmi les nombreux programmes qui existent, ces 10 séries ont été les plus matées au mois d'août par les Français, d'après un classement basé sur des données fournies par le cabinet Parrot Analytics à Business Insider France.

1. The Umbrella Academy

Crédit : Netflix

2. Lucifer

Crédit : Netflix

3. The Walking Dead

Crédit : AMC

4. Pat Patrouille

Crédit : Netflix

5. My Hero Academia

Crédit : Netflix

6. Game of Thrones

Crédit : hbo

7. The 100

Crédit : the cw

8. Vikings

Crédit : History

9. L'Attaque des Titans

Crédit : Netflix

10. Naruto

Crédit : Netflix

Le classement prend en compte plusieurs critères, dont le visionnage de la série, les recherches sur internet et les publications sur les réseaux sociaux. Parmi les plus populaires, on retrouve sans surprise The Umbrella Academy, dont la saison 2 très attendue est sortie le 31 juillet dernier. En deuxième place du podium, on retrouve Lucifer, dont la première partie de la saison 6 a été diffusée le 21 août sur Netflix et les fans étaient tous au rendez-vous. Enfin, en troisième position, c'est la série The Walking Dead qui tire son épingle du jeu, avec sa saison 10 en cours de diffusion. On a hâte de découvrir ce que seront les séries les plus regardées en septembre 2020 surtout avec ce qui nous attend sur Netflix à la rentrée !