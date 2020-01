Vitiligo, prothèses... De nouvelles Barbie toujours plus inclusives arrivent !

Depuis 2015, Mattel ne cesse d'agrandir sa collection de poupées Barbie dans le but de les rendre plus diverses, plus identifiables pour tous les enfants qui jouent avec, et 2020 sera une fois de plus une année charnière pour la firme américaine ! Tout au long de l'année, Mattel a prévu la sortie de nouvelles poupées toujours plus inclusives dans sa gamme Barbie Fashionistas, déjà agrémentée de plus de 170 silhouettes ces cinq dernières années.

Mattel

Une Barbie chauve, une Barbie atteinte de Vitiligo, une autre dotée d'une jambe prosthétique et une nouvelle poupée en fauteuil roulant feront en autre partie des références prévues pour 2020, accompagnées de poupées Ken elles aussi revues dans un souci d'inclusivité. En tout, ce sont à présent 5 morphologies, 22 couleurs de peau, 76 coupes de cheveux, 94 couleurs de cheveux et 13 couleurs d'yeux que l'on peut trouver en magasins.

Mais l'initiative de Mattel ne se veut pas uniquement bénéfique pour les millions de petites filles et garçons qui jouent avec : la multinationale confie aujourd'hui dans un communiqué que sa Barbie Fashionista à la coiffure Afro était sa meilleure vente de 2019, et que les consommateurs britanniques avaient quant à eux surtout acheté les Barbie en fauteuil roulant. Voilà ce que l'on peut appeler un véritable succès marketing !

À la rentrée 2019, c'était une cousine de Barbie non genrée et surnommée Creatable World que Mattel avait commercialisée pour s'affranchir des normes et entériner les stéréotypes de genre. Y'a pas à dire : après avoir vendu pendant plus de 50 ans des poupées stéréotypées et conformistes, le géant du jouet a bien compris comment se racheter une image et rester d'actualité !