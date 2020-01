Voici ce qui arrive à votre corps quand vous avez un sommeil fragmenté

Une bonne nuit de sommeil est certainement notre meilleure alliée dans notre vie de tous les jours, pour aborder la journée sereinement, sans bailler aux corneilles à la moindre occasion et avoir une énergie en berne passé midi. Si tout le monde rêve d'une nuit de plus de 8 heures, il est en réalité un peu plus compliqué de l'appliquer au quotidien, surtout depuis l'arrivée du smartphone, petit outil technologique qui perturbe notre sommeil. Résultat des courses, nous nous retrouvons à nous coucher à des heures tardives voire de connaître des épisodes de sommeil fragmenté pouvant mener à terme à un problème de santé non négligeable ! Quel résultat sur notre organisme ?

Une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology et menée par le docteur Suzanne Bertisch de l'hôpital de Boston, a étudié en détail le lien entre le manque de sommeil et les maux de tête (migraines, céphalées), déjà connu mais jamais vraiment expliqué.

Sur près de 98 adultes âgés de 35 ans et ayant déjà connu des épisodes de migraines, il a été demandé de remplir des questionnaires électroniques deux fois par jour avec des données sur le sommeil, les maux de tête ainsi que d'autres infos concernant la santé, le tout sur une durée de 6 semaines. Ces derniers devaient aussi porter un actimètre permettant de mesurer et d'enregistrer de façon fiable toutes les activités liées au sommeil. Quels ont été les résultats ?

À l'aide de toutes les données, en plus d'autres chiffres comme la consommation de caféine, le tabac et le stress, il a été prouvé qu'un sommeil dit fragmenté (moins de 6,5 heures par nuit) augmente de plus de 39% la probabilité de faire une crise migraineuse 2 jours après ! Une donnée à prendre en compte quand on est sujet à des migraines ou céphalées de tension pour changer nos habitudes avant de tomber dans les bras de Morphée. Que faire ? On oublie son téléphone et on se remet au sport pour voir une vraie différence et dire au revoir aux maux qui nous prennent la tête.