Voici ce qui se passe dans ton corps quand tu souffres de troubles anxieux

Maux de tête, tremblements, nausées... L'anxiété peut revêtir bien des formes physiques désagréables !

On est tous un jour ou l'autre confrontés à des problèmes d'anxiété. Mais il n'est pas toujours facile de différencier de simples états d'âmes et de véritables troubles anxieux. Pourtant, il existe de réelles symptômes physiques dans ce dernier cas. La libération d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol entraînent de nombreuses réactions corporelles, notamment l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et la modification de la glycémie. Certains symptomes varient d'une personne à l'autre et peuvent aller des maux de tête aux maux d'estomac, en passant par de la transpiration excessive, des tremblements ou encore d'une fatigue extrême. Notre cerveau envoie les messages nécessaires pour manifester physiquement notre inquiétude.

Les autres symptômes physiques courants de l'anxiété comprennent les nausées, les maux de dos et/ou de cou, les douleurs thoraciques, les difficultés à respirer, les engourdissements, les étourdissements ou encore des troubles du sommeil. Heureusement, il existe quelques solutions rapides et efficaces pour lutter contre l'anxiété. On conseille notamment de faire de la méditation, de tenir un journal de ses émotions, de passer du temps à l'extérieur, de voir un maximum ses proches, d'effectuer des activités créatives et/ou qui nous plaisent, de pratiquer du sport, etc. Bref, de prendre soin de nous, en d'autres termes.

Tout le monde éprouve de l'anxiété régulièrement, mais lorsque cela devient trop courant, cela peut affecter réellement la vie quotidienne, entraînant notamment des problèmes de concentration, de fatigue, de sommeil, d'appétit ou même de prise de décision. Dans ce cas, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit en se confiant à ses proches ou en allant voir un professionnel de santé qui saura te guider pour trouver la véritable source du problème et travailler dessus afin de retrouver une vie épanouie.