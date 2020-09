Voici l'actrice choisie par Disney pour incarner la Fée Clochette dans le live action Peter Pan

La diversité s'invite dans le live action de Peter Pan et Wendy !

En cette fin d'année plus que morose pour la marque aux grandes oreilles, les bonnes nouvelles continuent de s'enchaîner pour les live action de Disney. Après les succès du Roi Lion et d'Aladdin (Mulan sortira le 4 décembre prochain), d'autres grandes oeuvres de notre enfance vont avoir le droit à un lifting, dont le célèbre Peter Pan. L'oeuvre de J.M. Barrie s'offre un remake version 21ème siècle intitulé Peter Pan & Wendy avec un casting s'étoffant de jour en jour.

Après Jude Law casté dans le rôle du Capitaine Crochet et Alexander Molony dans celui de Peter Pan, c'est au tour du personnage de la Fée Clochette de trouver son actrice !

La talentueuse Yara Shahidi prêtera ses traits à ce personnage iconique, déjà joué par la grande Julia Roberts dans le film Hook (1992). Aperçue dans la série Grown-ish et récemment dans le film Mon étoile solaire, elle est aujourd'hui la première actrice noire à décrocher ce rôle ! Après Halle Bailey dans le rôle d'Ariel du live action La Petite Sirène, Disney marque sa véritable volonté de diversifier les castings et casser la représentation unique des personnages de contes depuis plus de 70 ans.

Un souffle d'air frais amené par cette actrice pétillante et engagée de 20 ans, devenu rapidement un modèle idéal de par ses actions auprès des plus jeunes. En attendant d'en savoir un peu plus sur l'histoire et la possible date de sortie, on vous laisse admirer la beauté de cette nouvelle Fée Clochette 100% inclusive !

Une chose est certaine : on a hâte de voir le résultat !