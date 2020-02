Voici l'actrice qui jouera Ursula dans le film La Petite Sirène de Disney

Le live action La Petite Sirène a (enfin) trouvé sa grande méchante ! Annoncée plus tôt en 2019, cette nouvelle adaptation d'un classique des dessins animés Disney nous replongera sous l'océan pour redécouvrir l'histoire d'Ariel, du Prince Éric et de l'une des plus grandes méchantes de la marque, Ursula. Si les deux personnages principaux ont déjà été castés et annoncés, celui d'Ursula, mi-femme mi-pieuvre se faisait encore attendre... jusqu'à aujourd'hui !

Melissa McCarthy sera Ursula

Si de nombreuses rumeurs donnaient le rôle à Lady Gaga, c'est une autre actrice qui a décroché le précieux sésame, en la personne de Mélissa McCarthy ! Plus habituée aux comédies, elle sera chargée de personnifier ce visage si particulier de l'univers Disney, traumatisant plus d'un enfant des années 90. Rappelle-toi de la chanson « Pauvres Âmes en Perdition », la meilleure pour faire des cauchemars et ne plus vouloir se baigner dans la mer. Rendez-vous en 2021 pour te faire une idée !