Voici la chanson Spotify la plus écoutée sous la douche, et elle met grave de bonne humeur

Quand la douche se transforme en un concert géant, voici la chanson qui met tout le monde d'accord !

Après une longue journée ou pour se réveiller le matin, la douche est the place to be pour se prélasser, écouter de la musique et se prendre pour Céline Dion, le temps d'un concert devant son shampoing et son gel douche. Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas... D'après une enquête, près de 82% d'entre nous chantent toujours sous la douche, en écoutant de la musique. C'est dire si cette pièce de la maison est importante pour l'entraînement de nos cordes vocales...

Mais la vraie question est : quelle est la musique qui met tout le monde d'accord ?

Une grande étude menée par ShowerstoYou, une entreprise d'équipements de salles de bains, a permis d'identifier les 10 titres les plus consultés pour passer un moment parfait sous la douche. Après avoir analysé près de 530 playlists (Spotify) qui contenaient le mot « douche », un titre culte rafle la première place, et il a déjà plus de 10 ans : Party in the USA de Miley Cyrus.

Sortie en 2019, cette chanson est devenue un véritable hymne national aux États-Unis, et a fait la célébrité de Miley Cyrus à travers la planète. Entraînante, joyeuse, elle a toutes les qualités pour nous mettre de bonne humeur et voir la vie en rose pour le reste de notre journée ou nuit. Pour votre culture, on vous dévoile aussi le reste du classement, où Pop, Rap et RNB se font une place de choix !

1. Party in the USA - Miley Cyrus

2. Blinding lights - The Weeknd

3. Bleeding love - Leona Lewis

4. Sunday Best - Surfaces

5. No Scrubs - TLC

6. Grenade - Bruno Mars

7. Hips Don't Lie - Shakira

8. Shape of you - Ed Sheeran

9. Adore You - Harry Styles

10. Say No - Doja Cat

Et vous, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle dans la douche ?