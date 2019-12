Voici la chose à laquelle pensent les Français lors de leurs parties de jambes en l'air

Si le lit reste le meilleur endroit sur Terre pour montrer notre amour à notre partenaire, il est aussi the place to be pour avoir un vrai orgasme des familles, celui qu'on aime partager avec notre moitié quand le désir est à son comble. Sauf que voilà, il arrive que votre partenaire ne soit pas tout à fait avec vous lors de l'acte, plongé dans ses pensées et laissant votre petit moment de plaisir sur le bas côté de la route. Un poil agacé, vous vous demandez bien à quoi il/elle peut penser ? Il/elle fait peut-être partie des 20% de Français qui pensent au travail en plein ébat sexuel !

Une récente étude de l'Ifop montre que les hommes et femmes sont beaucoup plus préoccupés par le travail aujourd'hui, souffrant du « syndrome du vase qui déborde » causé par des tâches toujours plus nombreuses à effectuer et les nouvelles technologies qui ne laissent que très peu de répit. Une posture négative entraînant des tensions dans les couples pour plus de la moitié des interrogés et un échec cuisant à concilier vie pro et vie perso pour plus de 73%.

Qui est concerné ? Les jeunes actifs seraient la cible la plus touchée, avec près de 20% d'entre eux qui pensent à leur travail et à leur boss au lit ! Une nouvelle un chouilla alarmiste pour la jeune génération, plus habituée (déjà) à moins faire l'amour que les anciennes et biberonnée aux smartphones, un petit objet qui fait des ravages dans la vie d'un foyer ! Et vous, avez-vous déjà pensé à votre travail avec bae ?