Voici la date exacte où le plus de gens créent un profil sur une application de rencontre

Les applications de rencontre font partie intégrante de la vie de milliers de Français et autres nationalités partout dans le Monde et l'émergence du dating 2.0 n'a jamais été aussi présent qu'à l'heure actuelle avec de plus en plus d'applications sur le marché. Pour les novices en la matière, il existe bien quelques tips à intégrer avant de vous lancer, comme savoir quelle est la meilleure saison pour trouver l'amour ou encore la meilleure date pour créer son profil et matcher à coup sur ! Hinge, l'une des plus célèbres applications vient de trouver le jour parfait pout créer votre profil...

Après le croisement de milliers de données, le jour le plus intéressant est le premier dimanche du mois de Janvier de chaque année, c'est à dire le 5 janvier 2020 prochain, là où le pic d'inscription est le plus fort, ainsi que la planification des rendez-vous. Pourquoi attendre le début d'une nouvelle année ? Les experts y voient un besoin de renouveau chez les utilisateurs, la résolution d'un nouveau départ pour une année mieux réussie ! Alors, attendez-vous jusque là pour trouver l'amour ?