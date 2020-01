Disney va-t-il encore battre un record cette année ? Après une année 2019 exceptionnelle avec la sortie de très gros cartons sur les écrans et un record de plus de 10 milliards de recette, l'entreprise aux grandes oreilles n'a pas dit son dernier mot du côté des nouveautés prévues ces prochains mois. Avec la sortie de Disney + en France dans les mois qui arrivent et un line-up 2020 composé de plus de 22 programmes, nous allons encore passer toute notre vie au cinéma et à binge-watcher au fond de notre lit ! De la guerrière intrépide aux super-héros, voici ce qui attend les fans de Disney de la première heure !

Le Line Up de Disney

Underwater : 8/01

Jojo Rabbit : 29/01

L'appel de la forêt : 19/02

En avant : 4/03

Mulan : 25/03

Les nouveaux mutants : 1/04

Antlers : 15/04

Black Widow : 29/04

La femme à la fenêtre : 20/05

Artemis Fowl : 27/05

Soul : 24/06

Free Player : 1/07

Jungle Cruise : 29/07

The One and Only Ivan : 12/08

The empty man : 19/08

Kingsman : le cercle d'or : 22/09

Mort sur le Nil : 7/10

Everybody's talking about Jamie : 21/10

Eternals : 4/11

Deep Water : 11/11

Raya and the last dragon : 25/11

West Side Story : 16/12

L'année commencera fort avec le live action de Mulan, très attendu juste après les sorties du Roi Lion et d'Aladdin en 2019, suivi de plusieurs gros films de super-héros comme Black Widow, les Nouveaux Mutants ou encore Eternals et son casting 5 étoiles (Kit Harington et Richard Madden de GOT, entre autres). Du côté des dessins animés, En avant et Raya and the last dragon devraient plaire aux plus jeunes et moins jeunes, ainsi que la comédie musicale West Side Story avec Ansel Elgort dans le rôle principal poussant la chansonnette pour notre plus grand plaisir ! Et vous, quel film avez-vous hâte de voir ?