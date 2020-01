Voici la liste des 10 meilleures compagnies aériennes low-cost pour un voyage en toute sérénité

Lorsqu'il s'agit de voyager en avion, la première chose qui nous vient en tête est : « Avec quelle compagnie vais-je partir ? » Si on se tourne volontiers vers les grandes compagnies aériennes pour traverser le globe, il arrive que notre budget soit un peu plus serré et que nous n'ayons pas envie de dépenser un P.E.L en billets. L'émergence des vols low cost n'a eu de cesse d'augmenter ces dix dernières années et ils sont les plus rentables pour un passager voulant profiter de vacances sans y laisser un rein. S'ils pouvaient vous paraître « moins sécurisés » de prime abord, ils sont aujourd'hui devenus un moyen de transport sûr pour les millions de personnes qui les empruntent.

Pour savoir où vous mettez les pieds, le site AirlineRatings.com vient de publier la liste des 10 meilleures compagnies aériennes low cost au monde sur plus de 400 étudiées !

#1 Air Arabia

#2 Flybe

#3 Frontier

#4 HK Express

#5 IndiGo

#6 Jetblue

#7 Volaris

#8 Vueling

#9 Westjet

#10 Wizz

Bye bye Ryanair, cette liste entière représente bien la Terre dans son intégralité avec des compagnies des quatre coins du Globe ! Vueling, l'une des plus connues en Europe est arrivée à se classer 8ème, loin derrière celles des USA et du Moyen-Orient, Air Arabia se plaçant au top de ce classement. Voici donc 10 options à prendre en considération lors de l'achat de vos billets... Quelle sera votre prochaine destination ?