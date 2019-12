Il est un pays en Europe qui rafle absolument tout en cette fin d'année : le Portugal, élu (encore) meilleure destination au Monde lors des World Travel Awards 2019, s'offre un nouveau prix prestigieux, et plus particulièrement la ville et capitale, Lisbonne. A moins de deux heures de Paris, ce petit paradis pour les Intagrammeurs voyages est rempli de qualités : l'histoire, le climat mais aussi la nourriture locale, véritable petit trésor territorial délicieuse pour nos papilles. Vous avez parlé bouffe ? C'est officiel, les lecteurs voyages de National Geographic ont voté : Lisbonne est le "meilleur spot food" du Monde en 2019 !

Avec ses spécialités de fruits de mer et son poulet piri-piri, les plats portugais sont un ravissement pour tous les foodistas en quête de belles découvertes gustatives, loin des plats de junk food du tourisme de masse. Les variétés des produits locaux n'ont jamais été aussi bien mis en valeur : la soupe de caldo verde, les sardines grillées à déguster en famille ou encore le pasteis de Belém, célèbre gâteau à la crème, sont autant de plats à découvrir lors de votre voyage dans ce petit pays d'Europe qui n'a pas encore livré tous ses secrets.