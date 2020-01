Voici le classement des villes les moins chères pour voyager

Partir en vacances avec un petit budget, c'est possible ! Aujourd'hui, le rêve d'un voyage lointain est devenu accessible au plus grand nombre par le biais d'alternatives, des compagnies aériennes low-coast à l'adoption du slow travel. Si une autre donnée primordiale entre en compte, c'est le coût de la vie sur place dans la destination choisie. Entre un Tokyo et un Hanoï, le fossé est grand ! Pour vous repérer dans ce méli-mélo d'informations, le site Price of Travel a dévoilé un classement des villes les moins chères du monde.

Le Backpacker Index 2020 a pris un élément important en compte : le calcul du budget est fait sur le mode de vie d'une personne "backpackeuse", c'est-à-dire sac à dos et budget micro. Quels ont été les critères choisis pour créer ce classement ?

Une nuit en auberge de jeunesse bien notée et moins bien notée

Trois repas à bas prix

Deux voyages en transports en commun

Une activité culturelle payante

3 bières ou un dessert pour les non-fumeurs

Avec ces 5 critères, une liste des villes les moins chères du monde a été établie pour se faire une petite idée de ce qui nous attend pendant les vacances. Sans grande surprise, l'Asie se place en pôle position sur l'axe financier avec pas moins de 7 pays dans le top 10.

1# Hanoï, Vietnam

2#Saigon (Ho Chi Minh Ville) Vietnam

3# Hoi An, Vietnam

4# Vientiane, Laos

5# Yangon, Myanmar

6# Manila, Philippines

7# Pokhara, Nepal

8# Quito, Ecuador

9# Chiang Mai, Thailand

10# Phnom Penh, Cambodia

Hanoï au Vietnam

Alors, quelle sera votre prochaine destination ?