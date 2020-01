Voici le nombre d'heures que l'on devrait dormir selon notre âge

S'il y a un sujet prépondérant pour lequel de nombreuses études sont faites, c'est bien le sommeil ! Pas une seule semaine ne se passe sans que l'on apprenne de nouvelles choses sur cette chose naturelle nous permettant de vivre notre vie, aussi importante que boire ou manger. Dormir comme un bébé, avoir un sommeil fragmenté ou en manquer, les sujets sont vastes pour comprendre le fonctionnement de nos organismes lorsqu'ils tombent (ou pas) dans les bras de Morphée. Aujourd'hui, concentrons-nous sur une question existentielle et importante aux yeux de tous : combien de temps devons-nous réellement dormir selon notre âge ?

10 heures pour les adolescents

7 à 9 heures pour les jeunes adultes et les adultes

Au moins 7 heures pour tout le monde

Pour affirmer ou non ces recommandations, des recherches ont été effectuées par l'Université d'Oxford pour la Sleep Research Society sur 613 personnes et d'une durée de 28 ans (1985-2013). Catégorisé en quatre groupes de sommeil : 5 heures ou moins, six heures, sept heures et huit heures, chaque participant a dû passer des tests pour évaluer ses capacités cognitives (la mémoire, le temps de réaction, etc..) et faire un scanner pour évaluer la matière grise (les neurones) et blanche (les connexions des neurones) de leur cerveau.

Si de nombreuses études ont montré qu'un manque de sommeil (moins de 7 heures) pouvait être l'origine de problèmes de santé, les résultats de l'université d'Oxford démontrent tout le contraire ! Sur les 28 ans, les personnes classées dans les quatre groupes de sommeil sont restées stables sur le nombre d'heures de repos, celles qui dormaient 8 heures ont continué et ainsi de suite pour les autres. Là où ils diffèrent, c'est sur les fonctions du cerveau : Il n'y a aucune différence dans les paramètres cognitifs et cérébraux entre tout le panel !

Le sommeil est notre meilleur ami

Que faut-il comprendre ? Dormir 6 heures ou 10 heures par nuit ne changera rien à votre tête et n'aura aucun effet négatif sur votre cerveau. Vos capacités ne seront pas du tout altérées même si vous ne dormez pas beaucoup. Mais attention ! La qualité du sommeil n'a pas été prise en compte dans cette étude et pourrait modifier légèrement les résultats obtenus. Une bonne nuit de sommeil a prouvé son efficacité mais faut-il changer les normes sur le nombre d'heures de sommeil recommandées ?