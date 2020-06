Voici le prix que coûteraient les châteaux des Disney dans la vraie vie, et ils sont bien chéro

S'offrir un château Disney pour jouer les princesses est un doux rêve, mais à quel prix pourrait-on acheter ces demeures de luxe ?

Les chefs d'oeuvres Disney ne seraient pas les mêmes sans ses personnages cultes... et les somptueux palais présents dans (beaucoup) de dessins animés. Depuis la création de Blanche Neige et les 7 nains, près d'une dizaine de châteaux Disney ont été inspirés par des lieux existants dans le monde et sont une réelle invitation à la magie et l'imagination. Si ces demeures ne restent qu'une pure fiction, on pourrait se laisser à rêvasser sur ces maisons hors-normes, en s'imaginant parcourir des dizaines de pièces, loin de notre 25m2 riquiqui (chacun son rêve, ok ?).

Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas ou presque : combien coûteraient réellement les châteaux Disney si on avait envie de se prendre pour un·e prince·sse ?

Une agence immobilière anglaise appelée House Network a estimé le prix de 5 palais présents dans les dessins animés Disney en se basant sur le prix du marché anglais. Si cette étude peut prêter à sourire, elle a été faite sérieusement en se basant sur les mêmes données qu'un bien classique : la situation géographique, la taille du château et le nombre de pièces, la présence d'un jardin. Alors, combien faudra-t-il sortir de votre poche pour jouer le king et la queen ?

5. La chaumière de Blanche Neige et les 7 nains

Crédit : Disney

Sur les 5 propriétés présentes dans cette liste, la chaumière des 7 nains est la plus abordable ! En lisière de forêt, cette maison cosy est composée de deux chambres pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes (de petites tailles) à la recherche d'un calme absolu. Si on a vite fait le tour, elle possède aussi un atout intéressant : les animaux se chargent de l'entretien. Checkez votre compte, le prix n'est (que) de 320 000 euros (prix moyen de ce type de maisons la région du Devon en Angleterre). Un petit coin de paradis à se procurer sans perdre un bras, on prend.

Les points positifs du logement ? Isolé, 2 chambres, le ménage n'est pas à votre charge.

4. Le château du Prince Éric dans La Petite Sirène

Crédit : Disney

Il faut plutôt avoir le pied marin avant de penser s'installer dans ce château bordé par la mer et possédant sa propre plage privée. Outre sa localisation parfaite pour les fans de bronzette, il possède aussi quelques atouts nos négligeables, dont une salle à manger sur 3 niveaux. Pratique pour inviter les potes ou faire un banquet de dingue ! Pour posséder ce petit bijou, il vous faudra payer 5 millions d'euros (prix d'un logement en bord de mer en Angleterre) et gagner au loto par la même occasion.

Les points positifs du logement ? 10 chambres, 1 salle de bal, 1 salle à manger sur 3 niveaux et une plage privée.

3. Le château de La Belle et la Bête

Crédit : Disney

Ce château en pleine forêt plaira aux amateur·rice·s de quiétude et solitude ! Perdu au beau milieu de la nature mais proche d'un petit village, il a toutes les qualités pour être un pied à terre au calme, en plus d'être immensément grand. Avec près de 60 pièces, vos parties de cache-cache ne seront plus jamais les mêmes. Pour la modique somme de 19 millions d'euros (prix moyen d'un château en Angleterre), vous aurez toujours la paix. Le silence, ça se paye.

Les points positifs du logement ? 60 pièces, une grande salle de bal, une bibliothèque avec des milliers de livres et un parc de près de 36 hectares.

2. Le château de Cendrillon

Crédit : Disney

Avis aux amateur·rice·s de châteaux gothiques ! Avec ses 27 tours et ses 56 mètres de hauteur, le château de Cendrilllon est le meilleur endroit pour prendre de la hauteur sur sa vie ! Dans les 4600 mètres carrés, il vous sera possible d'organiser de grandes réceptions et mariages sans manquer d'espace et faire vivre ce lieu si particulier. Mais la fête a un prix : 106 millions d'euros. De quoi réfléchir à deux fois avant de préparer la soirée du siècle.

Les points positifs du logement ? 20 salles de réception, 27 tours, 16 chambres, une chapelle de mariage, un jardin et une tour à horloge.

1. Le Palais d’Agrabah dans Aladdin

Crédit : Disney

Avec ses 100 000 mètres carrés en centre-ville, le palais d'Agrabah est la demeure la plus chère de Disney : 2,2 milliards d'euros (prix basé sur ceux du centre de Londres). Ses 12 tours et deux étages font de lui (aussi) la plus grande demeure des dessins animés, où la famille, la belle famille et les ami·e·s peuvent séjourner sans soucis. Pour l'acheter, c'est une autre histoire.

Les points positifs du logement ? 12 tours, un cachot, une salle de trône immense et plusieurs jardins arborés.