Voici les 10 positions sexuelles les plus malaisantes selon les femmes

Quelles sont ces positions qui nous filent le plus de complexes ?

Même si nous ne sommes pas tous et toutes atteint·e·s d'anxiété sexuelle, le sexe reste un domaine dans lequel bon nombre d'entre nous nourrissent des complexes. C'est d'ailleurs à ces choses qui nous empêchent de nous lâcher au lit que le service de téléconsultation en ligne Zava s'est intéressé au cours d'une vaste enquête menée auprès de plus de 1000 personnes. Réalisée en 2018, celle-ci a recueilli les réponses d'un millier d'hommes et de femmes américaines et européennes qui avaient au moins déjà eu un·e partenaire sexuel·le.

Et au sujet des positions qui les mettent le plus mal à l'aise, les avis divergent... et sont loin de correspondre aux idées reçues. Si l'on aurait pu penser que la levrette serait la position la plus inconfortable pour les femmes, elle pose en réalité plus de problèmes aux hommes. Serait-ce parce qu'elle leur demande d'être endurants ou parce qu'il s'agit de la plus dangereuse pour leurs parties génitales ? Le questionnaire ne donne en revanche aucune explication.

Crédit : Zava

Pour les femmes, c'est la position du 69 qui est la plus malaisante, même si du côté de la gent masculine, ce classique du sexe oral n'est guère plus populaire. De façon générale, ce sont les positions où les deux partenaires doivent se faire face ou se tenir debout qui semblent les mettre le plus mal à l'aise. Leur petite chouchou ? Les cuillères ! Un must du Kamasutra que l'on réserve généralement aux matins câlins et aux soirées Netflix & Chill. Mais il faut croire que cela plaît davantage au sexe sauvage entre deux portes...