Voici les 20 destinations les plus populaires sur Instagram si t'es accro à la van life

Le van semble être devenu le nouveau moyen de déplacement préféré chez les jeunes, à l'heure où le slow tourisme prime sur le tourisme de masse des grandes villes. Moins cher et permettant de se déplacer et dormir absolument partout, il est une tendance réelle en Europe et dans le monde, créant la catégorie des vanlifers, ces amoureux de l'évasion et de la liberté. Ce mode de vie et de voyage permet de découvrir des endroits hors des sentiers battus et la vraie vie des locaux dans un pays, loin des circuits programmés des agences de voyages.

Ce mouvement plus écolo' s'est exporté dans le monde entier et les destinations se plient en quatre pour accueillir ces vacanciers d'un genre nouveau, qu'importe l'endroit sur la planète. Si la vanlife a pris d'assaut la route, elle est aussi très présente sur Instagram où des milliers de posts célèbrent cette nouvelle façon de vivre, entre photos travaillées et vie de tous les jours.

Si t'es tenté·e par l'aventure, mais encore un peu perdu·e sur les destinations, le réseau social vient de publier les 20 destinations les plus populaires en 2020 pour prendre un van et kiffer la life. Alors, tu pars où ?

Asheville, Caroline du Nord

New York City

Richmond, Canada

Hambourg, Allemagne

Bend, Oregon

Gold Coast, Australie

Munich, Allemagne

Denver, Colorado

Yosemite Village, Californie

Milan, Italie

Parc national de Yellowstone, Wyoming

Moab, Utah

San Francisco

San Diego, Californie

Portland, Oregon

Venise, Italie

Le Lac Moraine

Los Angeles